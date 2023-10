MagentaTV: 9 Monate lang kostenlos - nicht für alle

Am 1. Juli 2024 entfällt das Neben­kos­ten­pri­vileg, d.h. die Mieter können ihre TV-Versor­gung frei wählen. Die Telekom macht ihnen mit MagentaTV ein Angebot: 9 Monate frei.

Wie schon berichtet, wird ab dem 1. Juli 2024 das soge­nannte "Neben­kos­ten­pri­vileg" fallen. Damit konnte der Vermieter bisher die Kosten für die Signal­zufüh­rung mit Fern­seh­pro­grammen in den Neben­kosten der Wohnung unter­bringen. Auch Mieter, die niemals den haus­internen Kabel­anschluss genutzt hatten, mussten diese Kosten bezahlen.

Mit der nun erfolgten Gesetzes-Ände­rung kann der Mieter (im Prinzip) frei entscheiden, welchen Anbieter für TV, Telefon oder Internet er nutzen möchte.

Angebot der Telekom für Mieter-Neukunden

Die Telekom könnte von dieser Neure­gelung durchaus profi­tieren und macht inter­essierten MagentaTV-Neukunden ein Angebot: Wer als Mieter jetzt auf MagentaTV umsteigt, wird "frühes­tens ab Juli 2024" zur Kasse gebeten.

Die Telekom macht Mietern, die bisher über das Nebenkostenprivileg TV geschaut haben, ein Angebot.

Grafik: Deutsche Telekom Zum tech­nischen Verständnis: MagentaTV wird über eine Internet-/Tele­fon­lei­tung zum Kunden ausge­lie­fert, und dabei muss die Telefon- oder Inter­net­lei­tung nicht unbe­dingt von der Telekom stammen. Für die Signal­zufüh­rung des Inter­nets ist dann ggfs. ein sepa­rater Vertrag mit einem passenden Anbieter erfor­der­lich, wenn man nicht komplett zur Telekom wech­seln will.

In allen MagentaTV-Tarifen sind die ersten 9 Monate frei, erst danach, also ab Monat 10 werden die jewei­ligen monat­lichen Tarif­gebühren fällig.

Das Akti­ons­angebot im Detail

Für Mieter, die "mehr Unter­hal­tung" möchten, bietet die Telekom den Tarif "MagentaTV Smart Netflix" nach Ablauf des neun­mona­tigen Null­tarifs für nur 10 Euro monat­lich statt der sonst übli­chen 13 Euro. Das Angebot umfasst neben MagentaTV auch das "Netflix Stan­dard Abo mit Werbung" sowie "RTL+ Premium".

Mehr Funk­tionen und Sender­aus­wahl

MagentaTV bietet neben den übli­chen Programmen nicht nur "exklu­sive Inhalte und span­nende Origi­nale", sondern auch verschie­dene Funk­tionen und eine große Auswahl von über 100 TV-Programmen in HD-Qualität, darunter ARD, ZDF, RTL, Sat.1, ProSieben und so weiter. Zusätz­lich können die Mieter ihre "Lieb­lings-Strea­ming-Dienste" hinzu­buchen oder in das Abo inte­grieren und dabei Preis­vor­teile nutzen.

MagentaTV bietet die Möglich­keit, das laufende Programm neu zu starten (weil man zu spät darauf gestoßen ist) oder ausge­wählte Sendungen bis zu sieben Tage nach der eigent­lichen Ausstrah­lung erneut abzu­spielen.

In der MagentaTV Mega­thek stehen Serien und Filmen kostenlos zur Verfü­gung, darunter Titel wie „Life after Life“, „Yellows­tone“, das größte „Tatort“-Archiv oder auch „Feuer­wehr­mann Sam“.

Der Wechsel zu MagentaTV ist ab dem 19. Oktober möglich, die Telekom hat dazu eine Wech­sel­seite einge­richtet.

Angebot nur für Mieter

Das Wech­sel­angebot der Telekom richtet sich nur an Bewohner einer Miet­woh­nung, die bisher über das Neben­kos­ten­pri­vileg abge­rechnet wurden. Anmel­dungen werden mit einer "Berech­tigungs­logik und Adres­sprü­fung" geprüft, die "auf einem Affi­nitäts­modell, aufbauend auf Telekom-internen Daten sowie externen Markt­daten" basieren.

