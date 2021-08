Netzausbau: Mehr DAB+ für Ostholstein und am Hochrhein

Nach dem Harz schließt der Nord­deut­sche Rund­funk eine weitere Versor­gungs­lücke beim Digi­tal­radio DAB+. Auch in Baden-Würt­tem­berg sind in einer Region nun weitere Programme zu hören.

Der Nord­deut­sche Rund­funk (NDR) schließt nach dem Harz eine weitere Versor­gungs­lücke beim Digi­tal­radio DAB+: Hörer zwischen Ahrensbök und Putt­garden bekommen die NDR-Programme ab sofort in noch besserer Qualität.

In Malente, Eutin, Neustadt (in Holstein), Grömitz, Olden­burg (in Holstein) und Burg (auf Fehmarn) können die Hörfunk­pro­gramme nun im Haus gehört werden. Der neue DAB+-Sender Bungs­berg sendet im Kanal 9A (Sende­leis­tung: 5 kW). Er schließt auch die Versor­gungs­lücken auf der B432 zwischen Bad Sege­berg und Schar­beutz.

Zum Programm­angebot des DAB+-Senders gehören die auch über UKW ausge­strahlten NDR-Ange­bote wie NDR 1 Welle Nord, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info und N-JOY. Zusätz­lich sind exklusiv im Digi­tal­radio NDR Plus, NDR Blue und NDR Info Spezial zu hören.

DAB+: Neuer Sender Hoch­rhein

Der NDR bauf DAB+ weiter aus

Bild: NDR Seit dem 21. August 2021 ist zudem der neue Sender Hoch­rhein für die baden-würt­tem­ber­gischen Privat­radios im DAB+-Modus (Kanal 11B, Sende­leis­tung 10 kW) in Betrieb. Das teilt der Netz­betreiber On Air Support GmbH mit. Dieser Sender schließt den Versor­gungs­kreis um den Schwarz­wald herum und füllt die Lücke zwischen den Stand­orten Donau­eschingen und Hoch­blauen auf.

Auch die nörd­liche Schweiz wird durch diesen Sender optimal versorgt. Zudem hat der Netz­betreiber die Sende­leis­tung des Ensem­bles am Standort Lahr von 500 Watt auf 1 kW erhöht.

Rock Antenne bundes­weit

Im zweiten über­regio­nalen deut­schen Digi­tal­radio-Multi­plex wurde unter­dessen die Service ID beim Programm Rock Antenne geän­dert. Daraufhin verstummten fast alle Radios, auf denen das Programm über diesen Multi­plex empfangen wurde.

Oft war der neue Rock-Antenne-Kanal auto­matisch wieder in der Sender­liste vorhanden. In einigen Fällen war ein neuer Such­lauf erfor­der­lich. Nach­fragen von Hörern auf der Face­book-Seite der Rock Antenne zeigten: Viele Nutzer waren mit der Situa­tion über­for­dert und nahmen die Ände­rung als Sender­aus­fall oder gar als eine dauer­hafte Abschal­tung wahr.

In den regio­nalen baye­rischen Multi­plexen änderte sich die Programm­ken­nung. Aus “ROCK ANTENNE” wurde hier “ROCK ANTENNE BAY”. Inhalt­lich sind die beiden Programme derzeit noch iden­tisch. Doch das soll sich in den kommenden Wochen ändern.

Einer­seits hat die Rock Antenne für Bayern nun eine eigene Sende­lizenz (weswegen auch die Sender­ketten aufge­teilt werden mussten). Zum anderen soll es im Frei­staat bald auch regio­nale Inhalte geben. Weitere regio­nale Ableger will die Rock Antenne in Berlin/Bran­den­burg und NRW starten. Ein solches regio­nales Programm, das neben UKW auch auf DAB+ verbreitet wird, exis­tiert bereits mit der Rock Antenne Hamburg.

