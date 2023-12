Neue Sendeanlagen: NDR und hr bauen DAB+ weiter aus

Der Nord­deut­sche Rund­funk (NDR) hat am heutigen 6. Dezember seine weitere Ausbau­pla­nung für das Digi­tal­radio DAB+ bekannt­gegeben. Im kommenden Jahr 2024 sollen insge­samt zehn weitere Sende­anlagen für das Digi­tal­radio in Betrieb gehen. Diese sollen vor allem noch klei­nere Lücken schließen und den Indoor-Empfang regional verbes­sern.

Hier baut der NDR aus

Der Sender Bungsberg des Norddeutschen Rundfunks

Foto: Markus Weidner/teltarif.de In Schleswig-Holstein ist für das regio­nale Ensemble Kiel (Kanal 9C) im Früh­jahr eine weitere Sende­anlage am Standort Bungs­berg für die Region Lütjen­burg geplant. An diesem Standort wird bereits das Lübe­cker Ensemble (Kanal 9A) ausge­strahlt. Im Herbst folgt für das Ensemble Norder­stedt (Kanal 10C) ein zusätz­licher Sender für Bad Oldesloe.

In Meck­len­burg-Voprpom­mern ist ab Früh­jahr 2024 für das Ensemble Schwerin (Kanal 12B) eine weitere Sende­anlage am Standort Dömitz geplant. Im Sommer folgt für das Ensemble Greifs­wald (Kanal 8B) eine weitere Anlage in Demmin.

In Nieder­sachsen soll im Früh­jahr 2024 der Sender Zeven-Sell­horn für das Ensemble Lüne­burg (Kanal 9B) aufge­schaltet werden. Eben­falls für Früh­jahr sind eine Sende­anlage in Molbergen bei Clop­pen­burg für das Ensemble Olden­burg (Kanal 8D) und für das Ensemble Hannover (Kanal 7A) am Standort Hermanns­burg/Unterlüß geplant.

Im Sommer soll der Standort Torf­haus/Harz für das Ensemble Braun­schweig (Kanal 6C) folgen. Für Herbst 2024 geplant sind die Sende­anlagen Bad Bent­heim für das Ensemble Osna­brück (Kanal 10A) und Bad Pyrmont für das Bouquet Hannover (Kanal 7A).

hr plant acht weitere Sende­anlagen

Der Hessi­sche Rund­funk (hr) plant für seinen DAB+-Ausbau insge­samt acht weitere Stand­orte. Das geht aus Daten der Bundes­netz­agentur hervor. Bereits bekannt für das Netz im Kanal 7B waren die geplanten Stand­orte Schlüch­tern (Sende­leis­tung: 4 kW), Heidel­stein/Rhön (2 kW) und Herborn-Burg (2 kW).

Nun wurden folgende Stand­orte zusätz­lich bei der Netz­agentur ange­meldet: Bad Hers­feld/Wippers­hainer Höhe (5 kW), Drie­dorf/Höll­berg im Wester­wald (5 kW), Hohe­rods­kopf/Vogels­berg (5 kW), Hohes Lohr/Keller­wald (5 kW) und Kreh­berg/Oden­wald (4 kW). Ein Datum für die Inbe­trieb­nahme steht hier jedoch noch nicht fest.

Vor Kurzem hatte auch der SWR seine DAB+-Ausbau­pläne für 2024 konkre­tisiert.