Sender von NBC Universal bleiben bei waipu.tv

Die Pay-TV-Sender des US-Unter­neh­mens NBC Ubni­versal werden auch weiter auf der Online-TV-Platt­form waipu.tv zu sehen sein. In Zukunft soll es hier noch weitere Funk­tionen geben.

Die TV-Platt­form waipu.tvhat nach eigenen Angaben für eine Quali­täts­sicher­heit für die nächsten Jahre gesorgt: Die Exaring AG wird auch künftig auf ihrem Online-TV-Portal die Pay-TV-Sender von NBC Universal verfügbar machen. Die laut eigenen Angaben erfolg­reiche Zusam­men­arbeit zwischen den beiden Part­nern sei im Zuge einer neuen Verein­barung verlän­gert und um zusätz­liche Rechte erwei­tert worden, teilt das Unter­nehmen mit.

Die Koope­ration umfasse jetzt sowohl lineare Verbrei­tung als auch künf­tige Catch-up-Rechte und zusätz­liche Komfort-Funk­tionen wie Instant Restart, Pause- und Aufnah­mefunk­tion, hieß es. Zu sehen sind die Programme beispiels­weise mit dem Perfect Plus-Paket von waipu.tv, das 12,99 Euro im Monat kostet.

13th Street, Universal TV und SYFY mit zusätz­lichen Funk­tionen

Sender wie 13th Street bleiben bei waipu.tv

Foto: 13th Street / NBC Universal Dank der Vertrags­ver­län­gerung können die Zuschauer von waipu.tv auch weiterhin die linearen Pay-TV-Sender 13th Street, Universal TV und SYFY schauen. Die Chan­nels bieten ein breites Spek­trum an Serien und Filmen für alle Fans von Krimis, Thril­lern, Family Enter­tain­ment, Science-Fiction und Fantasy. Mit dem erwei­terten Rech­tepaket für Catch-up-Inhalte können waipu.tv-Kunden in Zukunft auch verpasste Episoden und Sendungen der genannten Sender auf Abruf nach­holen und hätten so noch mehr Flexi­bilität und Frei­heit beim Fern­sehen.

"Wir freuen uns, die Zusam­men­arbeit mit Exaring fort­zusetzen, denn waipu.tv passt sehr gut zu unserer Distri­buti­ons­stra­tegie", saht Elke Walt­helm, Mana­ging Director bei NBCUniversal Global Networks Deutsch­land. Mit den NBC Universal Pay-TV-Channel Brands 13th Street, Universal TV und SYFY böte man waipu.tv-Kunden über Open IPTV auch in den kommenden zwei Jahren ein breit­gefä­chertes Enter­tain­ment Angebot, darunter brand­neue Folgen von "Chicago Fire", "Law & Order" oder "Resi­dent Alien".

"NBC Universal ist für uns ein sehr wich­tiger Partner im Bereich Pay-TV. Die erfolg­rei­chen Enter­tain­ment-Sender 13th Street, SYFY und Universal TV bieten unseren Kunden zahl­reiche bekannte Serien- und Film­high­lights sowie exklu­sive Origi­nals und berei­chern damit unser Programm-Port­folio. Durch die Erwei­terung um Catch-up sind die Inhalte ab 2024 sogar noch flexi­bler an die eigenen Nutzungs-Bedürf­nisse ange­passt", sagt Markus Härten­stein, Vorstand bei Exaring AG, der Betrei­berin von waipu.tv über das erneu­erte Abkommen.

waipu.tv und den Sportstreamer DAZN gibt es als Kombi-Angebot für 19,99 Euro.