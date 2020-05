Sendeschluss: NBC News kehrt Europa den Rücken

Das neue Senderlogo von euronewsNBC wird nicht mehr On Air gehen

Bild: NBCUniversal Vor allem in Krisen und bei beson­ders wich­tigen welt­po­li­ti­schen Ereig­nissen schalten Zuschauer häufig Nach­rich­ten­sender ein. Von dieser Entwick­lung profi­tierten schon immer große inter­na­tio­nale Networks wie CNN oder BBC World News. Im arabi­schen Raum gibt es mit der englisch­spra­chigen Version von Al Jazeera mitt­ler­weile ein Gegen­ge­wicht zu den großen Nach­rich­ten­sen­dern aus den USA und Europa. Auf der anderen Seite des Atlan­tiks gehört NBC News zu den wich­tigsten Akteuren im Nach­rich­ten­fern­sehen. Das als eher liberal geltende News-Network des Medi­en­kon­zerns Comcast ist dort ein Big Player.

In Europa hingegen spielte man bislang jedoch kaum eine Rolle. Ledig­lich der Wirt­schafts­sender CNBC kann hier neben der Konkur­renz von Bloom­berg bislang signi­fi­kante Erfolge verbu­chen. Das wollte NBC News-Chef Andy Lack ändern und stieg 2017 mit einer Minder­heits­be­tei­li­gung von 25 Prozent bei Euro­news ein. Die Pläne waren groß: So sollte der Sender nicht nur in euronewsNBC umge­tauft werden, auch kündigte NBC massive Inves­ti­tionen vor allem in das englisch­spra­chige Programm an. Neue Technik, neue Mode­ra­toren und Sendungen insbe­son­dere in der Morgen- und Abend-Prime­time wurden gelauncht. Damit ist nun wieder Schluss.

Fokus auf NBC Sky World News

Bild: NBCUniversal Über die genauen Gründe des Ausstiegs lässt sich nur speku­lieren. Es ist aller­dings sehr wahr­schein­lich, dass NBCUniversal keine Perspek­tive auf eine voll­stän­dige Kontrolle des Senders sah. Diese liegt nach wie vor bei Media Globe Networks und somit in den Händen des ägyp­ti­schen Milli­ar­därs Naguib Sawiris, an den NBCUniversal seinen Anteil wieder verkauft hat.

Für Sawiris, der vor allem durch seine Betei­li­gung am ägyp­ti­schen Mobil­funker Orascom TMT ein statt­li­ches Vermögen anhäufte, ist der Ausstieg von NBC aller­dings ein herber Rück­schlag. Damit verliert Euro­news nämlich seinen Zugang zum globalen und vor allem US-Nach­rich­ten­ge­schäft. Was aller­dings noch viel ärger­li­cher für Euro­news sein dürfte: NBC News-Chef Andy Lack kündigte mit NBC Sky World News bereits einen eigenen Nach­rich­ten­sender an, der auch in Europa mit Euro­news konkur­rieren soll.

Corona stoppt Nach­rich­ten­sender

Ironi­scher­weise macht nun ausge­rechnet das brand­ak­tu­elle Thema Corona NBCUniversal einen gehö­rigen Strich durch die Rech­nung. Der Lock­down macht es derzeit prak­tisch unmög­lich, einen neuen Nach­rich­ten­sender mit Büros und Teams rund um den Globus zu starten. Tatsäch­lich sitzen die meisten Mitar­beiter bei NBC News aktuell im Home­of­fice, auch die Studios des Wirt­schafts­sen­ders CNBC sind derzeit prak­tisch leer.

Nur wenige Mitar­beiter halten den tägli­chen Sende­be­trieb aufrecht. Doch aufge­schoben ist nicht aufge­hoben. NBC Sky World News soll nach den Vorstel­lungen von NBC News-Chef Andy Lack defi­nitiv kommen, es ist sogar eine Art Herzens­pro­jekt des Chefs, in welches vor allem auch Deborah Turness einge­bunden war. Die briti­sche Jour­na­listin sollte vormals den Relaunch von Euro­news leiten. Wann nun mit einem Start zu rechnen ist, steht jedoch in den Sternen. Es ist eigent­lich kaum vorstellbar, dass es in diesem Jahr noch etwas wird.

Mehr Konkur­renz in Deutsch­land

Für Deutsch­land wäre ein neuer Nach­rich­ten­sender wünschens­wert. Das Nach­rich­ten­fern­sehen ist hier­zu­lande derzeit ein Duopol der RTL-Medi­en­gruppe (n-tv) sowie Axel Springer (Welt). Ein dritter Sender würde den Wett­be­werb deut­lich anfeuern, aller­dings ist nur schwer vorstellbar, dass dies mit einem Kanal in engli­scher Sprache zu bewerk­stel­ligen ist.

Zudem fehlt bei einem inter­na­tio­nalen Sender gerade auch die natio­nale Perspek­tive, welche auch in einer globalen Welt nach wie vor rele­vant ist. Mögli­cher­weise wird diese Lücke aber von ProSiebenSat.1 gefüllt. Dessen ehema­liger Vorstands­vor­sit­zende Max Conze lieb­äu­gelte bereits mit dem Start vom Nach­rich­ten­sender Puls24, den die Sender­gruppe zuvor in Öster­reich erfolg­reich gelauncht hatte.