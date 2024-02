Deutsche stranden wegen Navi-App-Panne in Australien

Der Pkw von zwei jungen Deutschen liegt festgefahren in der australischen Wildnis, nachdem eine Google-Maps-Panne sie in eine extrem abgelegene Region geführt hat.

Bild: picture alliance/dpa/Umweltbehörde DES Zwei junge Deut­sche haben einen Ausflug in die austra­lische Wildnis nur mit viel Glück über­lebt, nachdem die Navi­gations-App Google Maps sie in eine abge­legene Region geführt hatte. Die Touristen hatten die Stadt Cairns im tropi­schen Norden von Queens­land zu Monats­beginn verlassen, wie das örtliche Umwelt­minis­terium (DES) am Mitt­woch mitteilte. Demnach waren die Männer mit einem Allrad­fahr­zeug unter­wegs zum Örtchen Bamaga auf der Kap-York-Halb­insel, einem der welt­weit wenigen nahezu unbe­rührten Land­striche.

Die App habe die Deut­schen dann aber aufge­for­dert, von der Haupt­straße abzu­fahren und in den Oyala-Thumo­tang-Natio­nal­park abzu­biegen - über eine unbe­fes­tigte Piste namens Langi Track. Dort sei der Wagen der beiden stecken geblieben, hieß es. "Wo wir fest­steckten, sah es wirk­lich trocken aus. Die Ober­fläche war trocken, aber darunter war es total nass und schlammig", sagte einer der Männer. Es sei unmög­lich gewesen, das Fahr­zeug zu befreien.

Resultat: Knapp eine Woche Fußmarsch

Der Pkw von zwei jungen Deutschen liegt festgefahren in der australischen Wildnis, nachdem eine Google-Maps-Panne sie in eine extrem abgelegene Region geführt hat.

Bild: picture alliance/dpa/Umweltbehörde DES Den Touristen blieb nichts anderes übrig, als sich zu Fuß auf den Weg zurück in die Zivi­lisa­tion zu machen - mit zwölf Kilo schweren Ruck­säcken, in denen sie sämt­liche Ausrüs­tung und Vorräte trans­por­tierten. Tage­lang seien sie haupt­säch­lich in den frühen Morgen­stunden gewan­dert und hätten sich in der Hitze des Tages ausge­ruht. Anschlie­ßend seien sie bis spät in die Nacht weiter­gegangen.

Unter­wegs hätten sie auch mehr­mals Begeg­nungen mit der gefähr­lichen austra­lischen Tier­welt gehabt, darunter mit einem Krokodil, einer Schlange und zahl­rei­chen Spinnen, erzählten die Deut­schen der Mittei­lung zufolge. Erst nach etwa einer Woche kamen sie in dem Küstenort Coen an und infor­mierten dort die Behörden darüber, dass sie ihr Auto in dem Natio­nal­park zurück­lassen mussten.

"Die beiden haben großes Glück, am Leben zu sein", sagte der Ranger Roger James. Dies sei nicht der erste Vorfall gewesen, bei dem eine Navi­gations-App Menschen von der Haupt­straße aus in Natio­nal­parks geschickt habe, wo sie sich dann verlaufen hätten oder ihre Fahr­zeuge stecken geblieben seien. Statt eine App zu nutzen, sollten sie den Schil­dern folgen und offi­zielle Karten oder andere Navi­gati­ons­geräte verwenden.

WLAN in der Wüste? Satel­liten-Handys und -Termi­nals machen es möglich. Wir stellen die großen Satel­liten-Netze Iridium, Inmarsat, Global­star und Thuraya vor und zeigen, wie Sie per Satel­liten-Hotspot auch mit dem Smart­phone Satel­liten-Tele­fonie nutzen können.