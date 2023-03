Navi-App "Magic Earth": Kartendienst und Fahrassistenz

Die App Magic Earth im Auto

Bild: Magic Earth Fahr­assis­tenz­sys­teme können nicht nur direkt im Auto stecken. Es gibt auch Navi­gations-Apps, die solche Dienste anbieten. Dazu gehört etwa die Anwen­dung Magic Earth, die kostenlos für iOS und Android zu haben ist.

Die Assis­tenz­funk­tionen von "Magic Earth" können akti­viert werden, wenn sich das Smart­phone im Quer­format in einer Halte­rung befindet und die Kamera freie Sicht auf die Straße hat. So warnt die App etwa, wenn man die Spur verlässt, der Abstand zum voraus fahrenden Auto zu gering wird oder Fußgänger die Straße queren. Und es gibt eine Dashcam-Funk­tion zum Aufzeichnen der Fahrt, damit man bei Unfällen einen Video­beweis hat. Die App Magic Earth im Auto

Bild: Magic Earth

3D-, Sat- und Live-Ansicht

Für die Darstel­lung und Routen­pla­nung mit Verkehrs­infor­mationen in Echt­zeit nutzt die App ansonsten Karten­mate­rial, das auf dem OpenStreetMap-Projekt basiert. Es sind aber auch 3D- und Satel­liten­ansichten verfügbar. Bei kniff­ligen Spur­wech­seln oder Abbiege-Situa­tionen kann die App auch das Live-Bild der Smart­phone-Kamera aufs Display bringen und mit Pfeilen verdeut­lichen, wo es lang geht.

Mithilfe von Offline-Karten ist man in 233 Ländern und Regionen im Zweifel auch unab­hängig vom mobilen Internet. Die Turn-by-turn-Navi­gation ist nicht nur für Autos verfügbar, sie kann auch auf Radfahren, Fußgänger und Nahver­kehr umge­stellt werden.

Unter­stüt­zung für Carplay

"Magic Earth" unter­stützt auch Apple Carplay, aller­dings noch kein Android Auto. Wer die App im Carplay-Modus nutzt, sieht die Navi-Karte auf dem Display des Auto-Enter­tain­ment­sys­tems.

Das iPhone in der Wind­schutz­schei­ben­hal­terung dient dann als "Augen und Ohren" für die Assis­tenz-Features von "Magic Earth" und zeigt auf seinem Display nur Warnungen an, wenn man etwa die Spur verlässt oder ein Fußgänger auf die Straße läuft.

Kein Tracking, keine Werbung

Ein Vorteil für alle, die nicht gerne ihre Daten preis­geben: Magic Earth verspricht, tracking­frei zu sein, also die Nutzung nicht zu verfolgen, und auch keine persön­lichen Daten von Nutze­rinnen und Nutzern zu spei­chern. Werbung gibt es in der App auch nicht.

Was es dagegen gibt, ist eine Fülle poten­ziell inter­essanter Orte (POI) samt zuge­höriger Wiki­pedia-Einträge für weiter­gehende Infor­mationen. Auch das Wetter fehlt nicht: "Magic Earth" zeigt die Tempe­ratur an einem Ort an und wie das Wetter dort in den nächsten 14 Tagen werden soll. Und es lassen sich nicht zuletzt Park­plätze, Tank­stellen und Lade­säulen oder Restau­rants entlang der Strecke auswählen.

