Media Broadcast: Ein Besuch im Sendezentrum Nauen

Der Bau wirkt auch nach rund 100 Jahren noch sehr modern.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Die Stadt Nauen im Havel­land hat etwa 19.000 Einwohner. Der Begriff Nauen lässt die Herzen von Technik- und Radio-Fans höher schlagen. Denn dort gibt es am Orts­rand in der Graf Arco Straße ein rundum einge­zäuntes Gelände, auf dem ein vom Archi­tekten Muthe­sius 1917 entwor­fenes und nach seinen Plänen gebautes Back­stein­gebäude steht. Muthe­sius ließ übri­gens auch das Fern­mel­deamt 1 in Berlin in der Winter­feldt-Straße bauen, wo die deut­sche Geschichte von 5G begann.

Kaiser Wilhelm will ein eigenes Sende­zen­trum

Der Bau wirkt auch nach rund 100 Jahren noch sehr modern.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de In Nauen wollte Kaiser Wilhelm 1917 ein eigenes Sende­zen­trum haben, weil der Italiener Guglielmo Marconi, der die Wire­less Tele­graph & Signal Company gegründet hatte, bereits Funk­ver­kehr zu Schiffen anbot. Da konnte Deutsch­land nicht zurück­stehen. Zwar konnte er noch den Grund­stein legen, beim Sende­start war er aber nicht mehr im Amt und nicht mehr im Land. Also weihte Reichs­prä­sident Ebert den Sender ein.

Die genaue Zeit aus Nauen

Zunächst wurde aus Nauen ein Zeit­zei­chen auf der Frequenz 77 kHz und später auf 4525 kHz unter dem amtli­chen Rufzei­chen "DIZ" gesendet.

Nach einer wech­sel­vollen Geschichte gehört die Sende­funk­stelle in Nauen heute dem Unter­nehmen Media Broad­cast, dessen Wurzeln bei der Deut­schen Bundes­post (später Deut­sche Telekom) liegen. Die Telekom-Tochter über­trug damals TV- und Radio­pro­gramme für etwa 850 natio­nale und 110 inter­natio­nale Sender. Für geschätzt 700 bis 900 Millionen Euro verkaufte die Telekom seiner­zeit die "Media & Broad­cast" (wie sie damals noch hieß) an die TDF (Tele­dif­fusion France). Die wurden aber damit auch nicht wirk­lich glück­lich.

2016: Freenet kauft über­raschend Media Broad­cast

In Nauen bei Berlin ist die Sendefunkstelle der Media Broadcast.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de 2016 kaufte die Freenet-Gruppe für etwa 295 Millionen Euro das Unter­nehmen. Die Freenet AG ist bekannt durch Mobil­funk, Fest­netz, TV und Internet-Ange­bote und Marken wie mobilcom-debitel, klar­mobil oder freenet Mobile. waipu.tv ist ein IP-TV-Angebot der Gruppe.

freenet TV wird in Deutsch­land im DVB-T2-Stan­dard ausge­strahlt und bringt in der kosten­losen Vari­ante die Programme von ARD und ZDF und gegen Abschluss eines Abover­trages noch weitere in die Haus­halte, die per Zimmer- oder alter Haus­antenne TV schauen möchten. Bei der Verbrei­tung der digi­talen Radio-Programme via DAB+ spielt die Media Broad­cast in Deutsch­land eben­falls eine wich­tige Rolle. In der Schweiz war die Freenet bis vor kurzem am Mobil­funk­netz­betreiber Sunrise betei­ligt.

Besuch im Sende­zen­trum

Von diesem Kontrollpult werden die Sender überwacht, oben die SWR-Anzeige.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Kürz­lich hatte teltarif.de Gele­gen­heit, einmal in der Sende­stelle in Nauen vorbei­zuschauen.

Dort betreibt Media Broad­cast noch drei Kurz­wellen-Sender von Tele­funken, die eine Sende­leis­tung von knapp 500 kW (AM) erlauben. Die raffi­niert konstru­ierten Thales-Antennen sind dreh und schwenkbar und erlauben somit, das Ziel­gebiet einzu­grenzen.

Als nutz­bare Sende-Frequenzen können zwischen 6 MHz und 26 MHz gewählt werden, ausge­strahlt werden Kurz­wellen-Rund­funk-Rund­funk­pro­gramme für die ganze Welt. Die Anpas­sung der Antenne erlaubt ein SWR (Steh­wel­len­ver­hältnis von maximal 1:1,6. Bei 1,8 oder mehr würden die Sender aus Sicher­heits­gründen abge­schaltet, weil die reflek­tierte Sende­leis­tung den Endstufen und der Strom­rech­nung nicht gut täten.

Media Broad­cast sendet im Auftrag

Eine drehbare Sendeantenne für 6 - 26 MHz. Im Sockel ist der Sender untergebracht.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Media Broad­cast sendet als Rund­funk­dienst­leister Programme von öffent­lich-recht­lichen und kommer­ziellen Radio­sta­tionen. Die verwen­deten Frequenzen werden vorher zwischen anderen Sende­stellen der Welt koor­diniert, weil man sich ja nicht gegen­seitig stören will, und dann wird die Bundes­netz­agentur über die gewählte Frequenz infor­miert, welche die Frequenz­hoheit in Deutsch­land hat.

Programme für China, Afrika und anderswo

Eine Senderöhre (Tetrode) des Typs TH 558. Die Heizung braucht 23 Volt, 500 Ampere.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de So hat die Deut­sche Welle wieder Sende­zeit in Nauen gebucht, um beispiels­weise Programme in der an türkisch erin­nernden Sprache der Uiguren auszu­strahlen, die sich an die musli­mische Minder­heit in China richten. Auch Programme in chine­sischer Sprache werden gesendet, oder Radio-Ange­bote für Afrika. Daneben mieten christ­lich orien­tierte Radio­pro­gramme Sende­zeit.

Die Ausbrei­tungs­bedin­gungen der Kurz­welle sorgen dafür, dass man die Programme viel­leicht vor Ort in Nauen kurz hören kann, dann folgt die soge­nannte "tote Zone". Dafür sind die Programme in fernen Ländern und Konti­nenten bestens aufzu­nehmen. Bald sollen auch wieder Radio­pro­gramme für Afgha­nistan, beispiels­weise in den Spra­chen Paschtu oder Dari (ähnlich dem persi­schen Farsi) ausge­strahlt werden.

Sende­leiter aus Wert­achtal

Der Sende­leiter in Nauen, Walter Neumann war früher an der Sende­stelle Wert­achtal tätig. Damals wurde über­legt, ob man Nauen aufgeben und das Wert­achtal weiter ausbauen sollte, entschied sich aber genau anders­herum. Neumann dachte, nur kurz in Nauen zu arbeiten, aber inzwi­schen sind es einige Jahre geworden, und es macht ihm einen Riesen Spaß, wie er einer Hand­voll Jour­nalisten verriet, die sich das Sende­zen­trum in Nauen bei Berlin anschauen konnten.

Sender im Park

Rund um das histo­rische Sende­gebäude ist ein weit­läufig abge­zäuntes Park-Areal. Rund um die Sende­antenne gibt es eine weitere Einzäu­nung, welches den Sicher­heits­abstand zu den Antennen markiert, wo sich keine Menschen aufhalten dürfen. Der ist kleiner, als man gemeinhin denkt. Media Broad­cast über­legt, die großen Park­flä­chen mit Solar­zellen auszu­statten, um die nicht unbe­trächt­liche Strom­rech­nung zu redu­zieren und etwas für die Umwelt zu tun. Bei solchen Groß­ver­brau­chern wird vom E-Werk der höchste Strom­ver­brauch des Jahres (Peak) als Berech­nungs­grund­lage für die Strom­rech­nung heran­gezogen. Deswegen muss darauf geachtet werden, solche Peaks zu vermeiden.

Sender früher im Haus

Das VEB Funkwerk Köpenick baute einiges an Sendetechnik, die heute aber nicht mehr in Betrieb sind.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Die Rund­funk-Sender waren früher mit Gene­ratoren, Abstimm­krei­sens und Sende­ver­stär­kern direkt im Haupt­haus unter­gebracht. Heute befinden sie sich unmit­telbar unter den Antennen. Das spart Leitungen und Energie. Neumann ist immer dabei, Sende­röhren und Ersatz­teile zu sichern, weil für die teil­weise histo­risch wert­vollen Anlagen keine Neuteile mehr zu bekommen sind.

In der inter­natio­nalen Rund­funk­land­schaft ist eine Renais­sance der Kurz­welle zu bemerken, beson­ders bei Ziel­gruppen in poli­tisch unru­higen Ländern, wo es eher ein klas­sisches AM-Kurz­wel­len­radio als einen stabilen für Strea­ming geeig­neten Inter­net­zugang gibt. Auch gab es schon Anfragen, in Kata­stro­phen­fällen ein Kurz­wel­len­pro­gramm für Deutsch­land auszu­strahlen. Dafür müsste man aber einen außer­deut­schen oder sogar außer­euro­päi­schen Standort verwenden, um die Bereiche in der sonst toten Zone zu errei­chen.

Von 6 bis 26 MHz

Denkbar wäre auch die Kurz­welle bei 6000 kHz (= 6 MHz) im soge­nannten "Euro­paband". Die Frequenz 6075 kHz (6,075 MHz) ist Radio-Freunden als die "Deut­sche Welle Frequenz" bekannt. Deren Programme wurden schon vor 10 Jahren weit­gehend herun­ter­gefahren, wie der Hörer­ver­band ADDX damals schon kritisch bemerkte.

Weih­nachten mit voller Leis­tung

Einmal im Jahr, an Weih­nachten, hat Neumann richtig gut zu tun. Dann heizt er alle drei Kurz­wellen-Sender an und sendet den tradi­tio­nellen "Gruß an Bord", der seit dem Sende­schluss der Deut­schen Welle 2011 vom Nord­deut­schen Rund­funk orga­nisiert wird und bei Seeleuten in aller Welt sehr geschätzt wird.

Come­back der Kurz­welle?

Viel­leicht findet aufgrund der welt­weiten poli­tischen Krisen ein Umdenken statt. Denn die Über­tra­gung per Kurz­welle zu stören, ist schwierig bis aufwendig. Die Über­tra­gung per Internet zu stören, ist gerade in auto­ritären Staaten recht einfach.

In einer Über­sicht zeigen wir ihnen alle wich­tigen Ratgeber auf teltarif.de, die sich mit Strea­ming, Fern­sehen, Radio und Unter­hal­tungs­elek­tronik beschäf­tigen.