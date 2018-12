Betriebsräte der Mobilfunker warnen vor National Roaming

Die Diskus­sion um das natio­nale Roaming spitzt sich zu. Jetzt warnen die Betriebs­rats­chefs der Konkur­renten Telekom, Voda­fone und Telefónica in seltener Einmü­tig­keit: Verpflich­tendes National-Roaming könnte Zehn­tau­sende Jobs kosten.

Betriebs­räte schreiben Brand­brief

Im Bundestag (das Bild zeigt das Europaparlement) soll übermorgen ein neues Gesetz beraten werden, das nationales Roaming verpflichtend machen soll. Das könnte Arbeitsplätze kosten. Dazu haben die Betriebs­rats­chefs der Netz­be­treiber einen "Brand­brief" an die Frak­ti­ons­chefs von Union und SPD geschickt, berichtet das in Düssel­dorf erschei­nende Handels­blatt, und warnen eindring­lich vor der Einfüh­rung von verpflich­tendem Roaming im deut­schen Mobil­funk. „Die Pläne zum lokalen Roaming gefährden eine fünf­stel­lige Zahl an Arbeits­plätzen“, heißt es in dem Schreiben, das dem Handels­blatt vorliegt.

Eigent­lich stehen die drei Unter­nehmen in starkem Wett­be­werb. Für das Schreiben haben sich die Arbeit­neh­mer­ver­treter der drei Konkur­renten aber zusam­men­getan. Sie warnen, das verpflich­tendes Teilen von Infra­struktur, also soge­nanntes "Roaming", den Netz­ausbau in Deutsch­land hemmen würde und zu Lohn­dum­ping in der Branche führen könnte.

Vor der Neufas­sung des Gesetzes

Hinter­grund des Schrei­bens ist die anste­hende Ände­rung des Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­ge­setzes (TKG). Die erste Lesung soll über­morgen im Bundestag statt­finden. Poli­tiker aus Union und SPD wollten mit dem Gesetz Mobil­funk­be­treiber dazu verpflichten, in Funk­lö­chern ihre Infra­struktur zu teilen. Konkret sollen etwa Kunden von Telefónica das Netz von Telekom oder Voda­fone nutzen können, sollte ihr Anbieter keine Verbin­dung zur Verfü­gung stellen. Die dafür zu verrech­nenden Preise würden von der Bundes­netz­agentur fest­ge­setzt und dürften somit recht niedrig sein. Dadurch würde die Lust einzelner Netz­be­treiber sinken, selbst das Netz auszu­bauen und "teure" Anbieter könnten ihren Kunden nicht mehr vermit­teln, warum ihr Netz besser (und deshalb teurer) ist, wenn Kunden von preis­werten Anbie­tern via natio­nales Roaming die gleiche Netz­ver­sor­gung anbieten können.

Betriebs­räte und Manager sind sich einig

Nicht nur die Betriebs­räte, auch die Manager der drei Unter­nehmen wehren sich gegen die Entschei­dung. „Verpflich­tendes Roaming kommt einer Enteig­nung gleich“, sagte Telefónica-Deutsch­land­chef Markus Haas dem Handels­blatt. Auch Telekom und Voda­fone hatten sich gegen Roaming ausge­spro­chen. Im kommenden Jahr findet die Vergabe der Frequenzen für den nächsten Mobil­funk­stan­dard 5G statt. Die Betreiber kriti­sieren schon länger, dass die Diskus­sion um verpflich­tendes Roaming Unsi­cher­heiten schaffen könnten, die den Ausbau von 5G lähmten.

Eine Verän­de­rung der Geset­zes­lage würde auch bereits erfolgte Inves­ti­tionen in sonst schlecht versorgten Regionen in Frage stellen. Einige Netz­be­treiber hatten deswegen schon mit einer Klage gedroht, welche die geplante Auktion aufhalten und damit den eigent­lich für 2020 geplanten Start­termin für 5G in Deutsch­land in Frage stellen würde.