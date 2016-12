Musik-Streaming-Anbieter Napster: Drei Monate für einen Euro

Napster bietet die "Napster Music-Flatrate + Mobile" als Angebot für insgesamt einen Euro in den ersten drei Monaten an. Zur Vorweihnachtszeit scheinen viele Musik-Streaming-Anbieter mit aggressiven Kampfpreisen auf Kundenfang zu gehen. So bietet beispielsweise Spotify seinen Dienst "Spotify Premium" als Neukundenangebot für drei Monate zum Gesamtpreis von 99 Cent an. Napster wartet nun mit ähnlichen Konditionen auf und verlangt für die ersten drei Monate der "Napster Music-Flatrate + Mobile" insgesamt einen Euro.

Obwohl es nicht explizit erwähnt wird, ist bei dem Angebot davon auszugehen, dass es sich nur an Neukunden des Streaming-Anbieters richtet.

Musik-Flatrate ist nicht gleich Musik-Flatrate

Zu beachten ist, dass die beworbene Option Grundvoraussetzung ist, um den Dienst auf dem Smartphone oder Tablet Musik nutzen zu können. Die Standardvariante mit dem Namen "Napster Music-Flatrate", bei welcher ausschließlich die Nutzung auf dem PC oder Mac inkludiert ist, scheint im Rahmen der Aktion nicht rabattiert zu sein, und lohnt sich somit kaum (angeboten wird allerdings ein kostenfreier Testzeitraum von 30 Tagen).

Songs und Hörbücher

Laut eigenen Aussagen bietet Napster den Kunden über 40 Millionen Songs, 15 000 Hörbücher sowie vorgefertigte Playlists, wöchentliche Neuerscheinungen und Empfehlungen der Musikredaktion. Außerdem können mit der Option "Napster Music-Flatrate + Mobile" Songs, wie im Regelfall bei den Premium-Angeboten solcher Streaming-Anbieter üblich, heruntergeladen und offline gehört werden.

Napster zufolge kann die Gratis-Testphase jederzeit vor Ablauf per Mausklick gekündigt werden, ohne dass Kosten entstehen. Zieht man diese Möglichkeit nicht im Betracht, erhöht sich der Betrag anschließend auf 9,95 Euro pro Monat.

Eine Übersicht über verschiedene Anbieter von Musik-Streaming-Diensten finden Sie in unserem Ratgeber-Artikel. Mit dem Thema "Alternative Streaming-Anbieter" haben wir uns in einem anderen Artikel beschäftigt.