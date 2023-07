Mehr Nachrichtensender im Streaming

CNN ist als FAST-Channel bei Rakuten TV und Freevee verfügbar

Foto: CNN Werbe­finan­ziertes Fern­sehen im Netz liegt im Trend, dazu beigetragen hat vor allem Free Ad Supported Strea­ming Tele­vision (FAST). Bislang ging es dabei vor allem darum, spezi­elle Themen­kanäle in die Strea­ming-Welt zu über­tragen. Doch mitt­ler­weile haben insbe­son­dere lineare Nach­rich­ten­kanäle FAST für sich entdeckt. Beson­ders stark wachsen in diesem Bereich zwei Anbieter.

CNN als Vorreiter

CNN ist als FAST-Channel bei Rakuten TV und Freevee verfügbar

Foto: CNN Zu den Haupt­akteuren bei FAST gehört insbe­son­dere CNN. Der Nach­rich­ten­sender aus dem Hause Warner Bros. Disco­very verbreitet nicht nur seinen linearen Kanal auf Platt­formen wie Rakuten TV, sondern bietet dort und auf Amazon Freevee zusätz­lich seinen neuen Kanal "CNN FAST" an. Letz­terer ist mit kurzen Nach­rich­ten­blö­cken vor allem auf ein jüngeres Strea­ming-Publikum zuge­schnitten.

Das Network verfolgt somit eine andere Stra­tegie als viele Konkur­renten, die nach wie vor primär auf tradi­tio­nelle Verbrei­tungs­wege wie das Kabel­netz oder Satel­liten­emp­fang setzen. FAST ist für CNN dabei offenbar auch ein sinn­voller Ersatz für SVoD, so hatte Warner Bros. Disco­very Pläne für einen eigenen kosten­pflich­tigen Strea­ming-Dienst unter der Marke CNN+ aufge­geben. Ein deut­licher Unter­schied zur Stra­tegie von FOX News, die auch in Europa eine eigene Strea­ming-App auf den Markt brachten.

Euro­news und CBS News setzen auf FAST

Auch der paneu­ropäi­sche Nach­rich­ten­sender Euro­news hat das Thema FAST für sich entdeckt und nutzt eben­falls Platt­formen wie Rakuten TV, um dort länder­spe­zifi­schen Versionen auszu­strahlen. In Deutsch­land ist das Angebot eben­falls bei Rakuten TV/Plex verfügbar. Im Gegen­satz zu Mitbe­wer­bern ist der Stream aber glei­cher­maßen kosten­frei über die eigene App bzw. Platt­formen wie YouTube abrufbar.

Mit CBS News ist ein weiterer Nach­rich­ten­sender über Pluto TV als FAST-Angebot verfügbar. Hinter­grund ist hier, dass Pluto TV wie auch CBS News zum US-Medi­enkon­zern Para­mount Global gehört. Mit WELT ist last but not least ein deut­scher Nach­rich­ten­sender mit seinem Live-Stream im FAST-Port­folio von Amazon Prime Video vertreten. Span­nend bleibt, ob der Trend sich weiter fort­setzt und auch die RTL-Tochter ntv auf den Strea­ming-Zug aufspringt.

