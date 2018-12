MyKronoz ZeTime ein Jahr später: Ist die Software ausgereift?

Die Hybrid-Smart­watch MyKronoz ZeTime ist nun beinahe ein Jahr lang auf dem Markt. Das inno­va­tive Produkt, das mecha­ni­sche Uhrzeiger und einen Touch­screen vereint, wurde zu Beginn mit einer unfer­tigen und fehler­haften Firm­ware ausge­lie­fert. Seitdem folgten eine Viel­zahl an Updates – 45 an der Zahl. Erst vor wenigen Wochen brachte das Schweizer Unter­nehmen eine Aktua­li­sie­rung heraus. Ist das schicke Konzept jetzt von den gröbsten Problemen befreit? Gibt es neue Features? Wir haben uns den aktu­ellen Stand der ZeTime ange­sehen.

Crowd­fun­ding-Erfolg und Konsu­menten-Ernüch­te­rung



Die mechanischen Zeiger der ZeTime sind durchaus stilvoll Die mechanischen Zeiger der ZeTime sind durchaus stilvoll

Unsere Erfah­rungen mit der aktu­ellen ZeTime-Soft­ware

Die in Genf ansäs­sige Firma MyKronoz hatte im Früh­ling 2017 eine span­nende Idee. Eine Achil­les­ferse vieler Smart­wat­ches ist die Lauf­zeit, die meisten Exem­plare schreien schon nach wenigen Tagen nach der Steck­dose. Anstatt die Uhrzeit zulasten des Akkus via Display perma­nent einzu­blenden, verbaute der Schweizer Konzern in der ZeTime zusätz­lich mecha­ni­sche Zeiger. Somit gibt es eine äußerst strom­spa­rende Zeit­an­gabe – und eine Lauf­zeit von bis zu 30 Tagen. Diese Vision traf den Nerv vieler Konsu­menten, allein auf Kick­starter wurden mehr als 5,3 Millionen US-Dollar von den Unter­stüt­zern zusam­men­ge­tragen. Anfang 2018 erschien die ZeTime schließ­lich auf dem Markt – und sorgte vor allem aufgrund der mangel­haften Soft­ware für Frust. Derzeit bietet MyKronoz den Zeit­geber für 129,99 Euro anstatt 199,99 Euro an. Lohnt sich mitt­ler­weile ein Kauf?



Das Koppeln der ZeTime via QR-Code Das Koppeln der ZeTime via QR-Code

Noch Luft nach oben

Die neue Versi­ons­nummer lautet: A.17 (R2.5T3.3H0.5) (Build 44). Vorab sei verraten: mit dieser Firm­ware läuft die ZeTime auch recht gut. Bis die Soft­ware aller­dings auf der Uhr landet, muss man gege­be­nen­falls viel Geduld aufbringen. Zumin­dest bei unserem Nokia 7 Plus mit Android 9.0 Pie gab es große Probleme, bis die App die Smart­watch erkannte. Das Koppeln mit dem Handy an sich funk­tio­nierte zwar reibungslos, die ZeTime-Anwen­dung erkannte das Produkt jedoch nicht. Kurios: nachdem wir das Wearable mit unserem Galaxy S8 (Android 8.1 Oreo) sofort mit der App verbinden konnten, funk­tio­nierte der Vorgang auch auf dem HMD-Global-Telefon. Zunächst folgte ein Update auf die aktu­elle Soft­ware­ver­sion der Uhr (Stand 8. November 2018). Laut Uhr sollte die Prozedur 5 bis 10 Minuten in Anspruch nehmen, es verging aber mehr als eine halbe Stunde.

Mit dem Update soll es erneut diverse Bugfixes gegeben, außerdem habe man Opti­mie­rungen der Blue­tooth-Verbin­dung und der Sensoren vorge­nommen. Das Koppeln des Mobil­ge­räts mit der ZeTime wurde über­ar­beitet, jetzt kann die Prozedur auf Wunsch simpel mit einem auf dem Zubehör einge­blen­deten QR-Code erfolgen. Clever mutet auch die neue Methode zur Zeiger-Kali­brie­rung an. Diese erfolgt neuer­dings alter­nativ in der Smart­phone-App via Kamera. Neue Anwen­dungen für die Uhr, etwa ein Taschen­rechner oder eine Bilder­ga­lerie, gibt es hingegen nicht. Eben­falls unver­än­dert: zuvor verfasste Schnell­ant­worten stehen nach wie vor ledig­lich bei SMS und Anrufen zur Auswahl. Im Alltag zeigt sich die ZeTime als guter Begleiter mit Opti­mie­rungs­be­darf. So kommen etwa die Benachrichtigungen zuverlässig und schnell an. Der Touch­screen reagiert hin und wieder erst nach der zweiten Berüh­rung, was aber an der noch jungen Bauart der Uhr liegen könnte.

Im Herbst wurde die ZeTime 2 vorge­stellt, wir sind gespannt, ob MyKronoz beim Nach­folger dazu­ge­lernt hat.

