Puppe soll sich als Spionagegerät geeignet haben

Die Bundesnetzagentur hat eine sprechende Puppe wegen Überwachungsgefahr aus dem Handel genommen und will in Zukunft noch mehr Spielzeug auf den Prüfstand stellen. Die Behörde gehe "gegen unerlaubte funkfähige Sendeanlagen in Kinderspielzeug vor". Betroffen ist erstmal die vernetzte Puppe "My Friend Cayla".

"Gegenstände, die sendefähige Kameras oder Mikrofone verstecken und so Daten unbemerkt weiterleiten können, gefährden die Privatsphäre der Menschen. Das gilt auch und gerade für Kinderspielzeug", erklärte der Präsident der Bundesnetzagentur Jochen Homann. Grundsätzlich sei jegliches Spielzeug, das funkfähig und zur heimlichen Bild- oder Tonaufnahme geeignet sei, in Deutschland verboten, betonte die Behörde. "Die Bundesnetzagentur wird noch mehr interaktives Spielzeug auf den Prüfstand stellen und wenn nötig dagegen vorgehen." Eltern haben durch den bisherigen Betrieb nichts zu befürchten, sollten die Puppe aber unschädlich machen, hieß es. Eine Million der Puppen sei vom Hersteller in Umlauf gebracht worden.