Neue 5G-Lösungen für Fahrzeugkommunikation & Co.

Pünkt­lich zum Mobile World Congress stellt der Chip- und Tech­nologie-Liefe­rant Qual­comm neue Entwick­lungen im 5G-Sektor vor. Die neuen Schlag­worte heißen mmWave, Bound­less XR, 5G WideArea-Tech­nologie und vieles mehr.

Test­sys­teme für die 5G-Zukunft

Die neuen und aktua­lisierten Over-the-Air (OTA) Test­umge­bungen ("Test­beds") und System-Simu­lationen sollen die Leis­tungs­fähig­keit von Qual­comm Tech­nolo­gies bei der Verbes­serung der 5G-Systeme-Welt beweisen, um Mobil­funk­betrei­bern und -geräten welt­weit noch mehr Kapa­zität, eine größere Abde­ckung und welt­weit nutz­bare Geräte zu bringen. Qualcomm brachte uns 3G, 4G und spielt auch bei 5G eine wichtige Rolle.

Foto: Picture-Alliance / dpa "Unsere neuen OTA-Test­beds und Systemsi­mula­tionen für die 5G-Forschungs­tech­nologie bauen auf mehr als 30 Jahren Erfah­rung in der Mobil­funk­tech­nologie, der Kenntnis von Ende-zu-Ende-Systemen und globaler Erfah­rung auf", betont John Smee von Qual­comm.

Prototyp für Fahr­zeug-zu-Fahr­zeug-Kommu­nika­tion

Ein neuer auf das 5G-Release 16 ausge­rich­tete Entwick­lungs-Prototyp soll die 5G V2X (Fahr­zeug-zu-Fahr­zeug-Kommu­nika­tion) voran­bringen, um Netz­werk­kapa­zität im Gesamt­netz zu entlasten, wenn beispiels­weise lokale hoch­auf­lösende 3D-Karten zwischen Autos über­mit­telt werden sollen. Die Kommu­nika­tion soll durch verteilte Zeit­syn­chro­nisa­tion robuster werden, wenn beispiels­weise ein Navi­gations-Satellit mit dem Refe­renz-Zeit­zei­chen (GNSS) gerade nicht verfügbar ist.

Indus­trie 4.0: Genauer navi­gieren

Große Hoff­nung setzt Qual­comm auf die Indus­trie 4.0. Aktu­elle Beispiele sind zeit-sensi­tive-Netze (TSN), die auf Mikro­sekun­den­ebene synchro­nisiert werden können und "ultrahohe Zuver­läs­sig­keit" bieten müssen. Die vernetzten Geräte sollen sich in Produk­tions­hallen präzise zurecht finden ("Indoor-Posi­tio­nie­rung mit Zenti­meter-Genau­igkeit") und durch die Einfüh­rung einer "Side­link" Tech­nologie sollen sich die Geräte auch ohne über­span­nendes Netz direkt unter­ein­ander "unter­halten" können.

Künf­tige Anlagen sollen besser mit dem Menschen kommu­nizieren können, wozu das Thema "XR" (Extended Reality) wichtig wird. Als Sende­fre­quenz ist das Milli­meter Band (60 GHz und höher) vorge­sehen.

Spiele und Arbeits­welt werden virtuell und real

“Bound­less XR” ist eine von Qual­comm entwi­ckelte proprie­täre Strea­ming-Tech­nologie über ein WLAN im 60-GHz-Netz (802.11ad), die beispiels­weise für VR-Brillen mit Snap­dragon-Chip gut geeignet wäre. Die Latenz beim Strea­ming soll laut Qual­comm unter­halb der kriti­schen Grenze von 20 Milli­sekunden liegen. Qual­comm will es fertig bringen, gleich­zeitig mehrere Virtual-Reality-Benutzer in verschie­denen Anwen­dungen vor Ort zu unter­stützen: Sei es die Zusam­men­arbeit am Arbeits­platz oder bei Spielen.

Ein weiterer Punkt ist das Thema System­effi­zienz, d.h. der verwen­dete Strom soll effek­tiver genutzt werden, damit die Netze am Ende umwelt­freund­licher werden. Eine Idee ist, mit digi­taler Nach­ver­zer­rung und hoch­effi­ziente Modu­lati­ons­ver­fahren, den Ener­gie­ver­brauch eines mobilen Netzes erheb­lich zu redu­zieren. Gleich­zeitig sollen aber hoch­leis­tungs­fähige Daten­ver­bin­dungen aufrecht­erhalten werden können.

Qual­comm, "die Firma, die Ihnen 3G und 4G gebracht hat" sieht sich nun bei 5G an vorderster Stelle. Wer tiefer in die Technik einsteigen will, kann sich direkt bei Qual­comm infor­mieren.