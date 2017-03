Eindrücke und Kurioses vom MWC

Wir haben interessante Impressionen rund um die Messe in Barcelona gesammelt und präsentieren Ihnen diese in unserer Bilderstrecke.

Der offizielle Startschuss zum MWC fiel erst am vergangenen Montag. Doch bereits am Wochenende davor fanden die ersten Pressetermine statt. Schon am Samstag zeigte TCL das Blackberry KEYone. Tags darauf lud Huawei zur Pressekonferenz in der Nähe des magischen Brunnens "Font Màgica de Montjuïc" ein. Die Chinesen haben extra zu diesem Zweck ein großes "Iglu" um eine Kongresshalle bauen lassen, um das neue P10 und P10 Plus zu präsentieren.

