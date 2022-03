Mobilfunk verbindet die Welt: 3,7 Mrd. Menschen noch offline

Gestern ist der Mobile World Congress in Barce­lona (Spanien) gestartet, der erste „rich­tige“ nach Start der Pandemie. 2020 wurde der MWC komplett abge­sagt, 2021 hatte es im Sommer eine Schmal­spur-Version gegeben.

Neues Motto soll entfes­seln

Das Motto des Kongresses lautet "Connec­tivity Unleashed", was man mit „entfes­selte Verbin­dungen“ über­setzen kann. Mats Granryd aus Schweden, Gene­ral­direktor des Welt­ver­bandes GSMA und Ausrichter des Kongresses, freute sich, „wieder alle begrüßen zu können“, etwa 800 führende Vertreter von Indus­trie, Fach­besu­chern und Presse.

Granryd kündigte an: „5G, die Reise geht weiter.“ Um gleich die Frage zu stellen: "Was habt ihr während der Pandemie gemacht? Eine Sprache gelernt? Viel­leicht Science-Fiction-Bücher gelesen oder Filme geschaut?" Dabei ist ihm aufge­fallen, dass vieles, was in diesen Büchern als denk­bare Zukunft vorge­stellt wurde, längst Wirk­lich­keit geworden ist.

Das Ziel: 8 Milli­arden Menschen zu digi­tali­sieren

Auf der Welt werden bis Jahres­ende etwa 8 Milli­arden Menschen leben. Die Digi­tali­sie­rung müsse überall voran­schreiten, „es liegt an uns, dass es was wird. Was wir uns heute vorstellen können, kann morgen Realität werden. Das Zauber­wort heißt „meaningful commu­nica­tion“, was man mit „sinn­voller Kommu­nika­tion“ über­setzen kann.

Mobil­funk in allen Sektoren

Das Elektro-Auto Fisker Ocean wird in Österreich gebaut und soll zum Jahresende kommen. Es ist voll vernetzt.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Die Mobil­funk-Netz­betreiber seien wich­tige Partner für alle Sektoren. Zum Beweis schal­tete Granryd in seinem Vortrag Vertreter verschie­dener Ziel­rich­tungen zu, etwa den Chef des Auto­mobil-Herstel­lers Fisker, der sein voll­elek­trisch ange­trieben „Ocean“ vorstellte. Der soll bis Jahres­ende lieferbar sein und bei einem Preis von 41.600 Euro etwa 630 km Reich­weite mit einer Akku-Ladung haben. Er wird bei dem Auto­mobil-Zulie­ferer „Magna“ in Öster­reich gebaut.

Ob Klima, Energie oder Trans­port, mobile Tech­nolo­gien sind überall notwendig. Derzeit nutzen nur 0,8 Prozent aller zuge­las­senen Autos elek­tri­sche Lade­sta­tionen, nur 1 Prozent der Firmen nutzen „Connected Tech­nol­gies“. Er verwies auf Mess­halle 6, wo unter dem Thema "4 Years from Now (4YFN)" zahl­reiche Star­tups sich vorstellten. Dort werde man die „Leaders of tomorrow“ finden.

Daten­ver­kehr steigt jähr­lich um 40 bis 50 Prozent

Granryd erin­nerte daran, dass der mobile Daten­ver­kehr alleine von 2021 bis jetzt um 40 Prozent gestiegen sei. Bis Jahres­ende werden 1 Milli­arde (englisch 1 billion) Daten­ver­bin­dungen alleine über 5G erwartet. Die Zukunft bestehe aus Künst­licher Intel­ligenz (englisch kurz AI), aus IoT (dem Internet der Dinge) und BigData (Verar­bei­tung von riesigen Daten­mengen). 80 Prozent der 5G-Netze seien im Midband (1800-2100 MHz) gestartet.

3,7 Milli­arden noch nicht verbunden

Eine bessere Zukunft der Welt kann nur durch bessere Vernetzung der Menschen erreicht werden

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Welt­weit gibt es 3,2 Milli­arden Menschen, die noch kein mobiles Internet nutzen. Dazu kommen 450 Millionen Menschen, die ausser­halb jeder Mobil­funk­ver­sor­gung leben, also sind welt­weit 3,7 Milli­arden Menschen noch "not connected" (nicht verbunden).

Typi­scher­weise leben diese Menschen in länd­lich abge­legenen ("rural") Regionen und hätten eine gerin­gere Bildung („less educated“). Die Digital-Minis­terin des Landes Ruanda (Afrika), Paula Inga­bire, appel­lierte an die Branche, dass es Geräte für die Menschen geben müsse, die „erschwing­lich“ sein sollen. Dabei geht sie von afri­kani­scher Kauf­kraft aus. Sie lud die Mobil­funk­welt in ihre Landes­haupt­stadt Kigali zum MWC Africa (25.-27.10.2022) ein.

In einer Bilder­news zeigen wir Ihnen erste Eindrücke vom Mobile World Congress in Barce­lona.