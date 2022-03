China: 5G-Netz wächst und wächst

Beim Mobile World Congress in Barce­lona stellte Yang Jie, der Chef des größten Mobil­funk­anbie­ters welt­weit, China Mobile, sein Unter­nehmen und sein Netz vor. Er war per Video-Konfe­renz zuge­schaltet und verlas seine Rede mit verstei­nerter Miene, die für die nicht chine­sisch-spre­chenden Zuhörer in engli­schen Unter­titeln ins Bild einge­blendet wurden.

1 Million 5G-Basis­sta­tionen

Bis Jahresende will alleine China Mobile 1 Millionen 5G-Sendestationen in Betrieb haben.

Foto: Picture alliance / Ng Han Guan/AP/dpa Jie kündigte an, bis zum Jahres­ende in China eine Million 5G-Basis­sta­tionen in Betrieb genommen zu haben. Die Winter-Olym­piade in Beijing (Peking) habe das Poten­zial der Infra­struktur der nächsten Gene­ration gezeigt, womit eine „bessere Zukunft“ und neue Ideen für die Entwick­lung der Indus­trie möglich seien.

330 Millionen 5G-Kunden

Jie sieht voraus, dass die Zahl der 5G-Nutzer („Subscri­bers“) mit 5G-fähigen Endge­räten bis Jahres­ende 330 Millionen über­schreiten werde. Ende 2021 hatten die drei in China aktiven Mobil­funk­netz­betreiber über 1,4 Millionen 5G-Basis­sta­tionen in Betrieb, eine Verdop­pelung gegen­über dem Vorjahr.

Neue Formen der Inter­aktion

Da die zu trans­por­tie­rende Daten­menge immer weiter steigt, steigt damit auch die Nach­frage nach Rechen­leis­tung, man werde daher den Aufbau von 5G und Gigabit-Glafaser-Netzen weiter verstärkt fort­setzen. Während sich die Verbin­dungs­fähig­keit („Connec­tivity“) beschleu­nigt, glaubt Yang Jie, dass die Maschinen besser sehen, hören und haptisch (re)agieren können, womit sie in Zukunft nicht mehr durch Tasten­druck, Maus­klicks oder Touch­gesten bedient werden, sondern durch Sprache und Bewe­gung.

China Unicom und China Mobile teilten sich Netz rund um Olympia

Der Chef von China Unicom, dem zweiten großen Netz­betreiber des Landes, Liu LieHong betonte eben­falls die wich­tige Rolle von 5G während der vergan­genen Winter­spiele, die er als die ersten von 5G ange­trie­benen Winter­spiele bezeich­nete.

Das Funk­netz­werk teilten sich China Mobile und China Unicom gemeinsam, um alle 87 Austra­gungs­orte und die Zufahrts­straßen zu versorgen.