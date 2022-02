MWC 2022: Erste Eindrücke von der Technikmesse

Heute beginnt offi­ziell der Mobile World Congress in Barce­lona 2022. In diesem Jahr ist die Messe wieder für Besu­cher geöffnet. Wir haben uns auf den Weg von Berlin nach Barce­lona gemacht und sind heute den ersten Tag auf dem Messe-Gelände Fira Gran Via unter­wegs.

Am Sams­tag­nach­mittag waren wir schon hier, um das Gelände von außen zu begut­achten. Zu dem Zeit­punkt waren aber noch einige Offi­zielle mit Helmen und Warn­westen unter­wegs, um der Messe den letzten Schliff für den heutigen Tag zu verpassen.

Wir haben uns nun ein biss­chen umge­sehen und uns einen Über­blick über die Stände verschafft. Auf den folgenden Bildern sehen Sie die ersten Eindrücke vom ersten Tag auf dem Mobile World Congress 2022 in Barce­lona.

Beim Klick auf das Bild gelangen Sie zum jeweils nächsten.