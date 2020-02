MWC 2020: Veranstalter entscheiden über Absage des Events (Update)

Eine Groß­veran­stal­tung wie der MWC lockt zahl­reiche Aussteller und Besu­cher an. Was norma­lerweise erfreu­lich ist, ist aufgrund der Gefahr durch den Coro­navirus derzeit eher bedenk­lich. Die Groupe Special Mobile Asso­ciation, kurz GSMA, ist sich der Verant­wortung für all diese Menschen bewusst und entscheidet deshalb in Kürze, ob der Mobile World Congress dieses Jahr über­haupt noch statt­findet.

Spani­sche Medien brachten in Erfah­rung, dass der Zusam­menschluss am kommenden Freitag eine Gremi­ensit­zung einbe­ruft. Infor­mationen zu den Schutz­maßnahmen der Messe und eine Über­sicht der bishe­rigen Absagen finden Sie in den folgenden Zeilen.

MWC 2020 steht unter keinem guten Stern

Fällt der MWC 2020 ins Wasser? In China herrscht durch das Coro­navirus der Ausnah­mezu­stand, die Gesund­heit vieler Menschen ist gefährdet. Auch außer­halb des Reichs der Mitte gab es bereits Meldungen von Infek­tionen. Auf dem Mobile World Congress sind tradi­tionell viele chine­sische Firmen zugegen, da das Land zahl­reiche Inno­vationen aus dem Mobil­funk­bereich hervor­bringt. Aktuell werden Einreisen aus China aller­dings kritisch beäugt, da der Erreger auf diesem Weg auch andere Regionen errei­chen kann.

Die GSMA hat deshalb bereits Vorkeh­rungen getroffen, um die Risiken auf dem MWC zu senken. So dürfen keine Reisenden aus dem Krisen­gebiet Hubei teil­nehmen und Personen, die zuvor länger in China waren, einen Nach­weis vorlegen, dass sie sich mindes­tens 14 Tage außer­halb des Landes befinden.

Die dpa berichtet nun über weitere Vorkeh­rungen der Verei­nigung. Unter anderem sollen zusätz­liche Reini­gungs- und Desin­fekti­onsmaß­nehmen getroffen werden. Die spani­sche Zeitung La Vanguardia und der spani­sche Jour­nalist Antonio Monaco berich­teten außerdem, dass die GSMA am Freitag entscheidet, ob der MWC dieses Jahr ausfällt.

Über­sicht der MWC-Absagen

Viele Bran­chen­größen zogen ihre Teil­nahme am Event komplett zurück, andere redu­zierten hingegen ihr Mitwirken und trafen ihrer­seits Sicher­heits­vorkeh­rungen. Zunächst listen wir die Firmen auf, die auf keinen Fall beim MWC 2020 an Bord sind:

Nicht teil­nehmende Smart­phone-Hersteller: Sony, LG, Gigaset, HMD Global (Nokia-Marke), Vivo, Ulefone, Umidigi, Royole

Nicht teil­nehmende Netz­betreiber: Deut­sche Telekom, Voda­fone (Spanien), AT&T, Sprint, Telus, Telenor, NTT Docomo

Nicht teil­nehmende Netz­werk­ausrüster: Ericsson, Nokia

Nicht teil­nehmende Chip­satz­hersteller: Intel, Nvidia, MediaTek

Weitere nicht teil­nehmenden Bran­chen­größen: Amazon, Face­book, McAfee, Viber, Colt

Ferner haben einige Unter­nehmen ihr Enga­gement beim MWC zurück­gefahren und erwei­terte Vorsichts­maßnahmen getroffen. Zu diesen Konzernen zählen: Samsung, Huawei, TCL und ZTE.