MWC 2018: Ausblick auf die Messe-Highlights

In nicht einmal mehr zwei Wochen öffnet der Mobile World Congress in Barcelona wieder seine Tore. Die Messe gehört zu den weltweit wichtigsten Events für Tech-Unternehmen, dementsprechend groß sind die Erwartungen. In diesem Jahr gibt es ein Unternehmen, dass alle anderen hinter sich zu lassen scheint: Samsung. Der Hersteller wird auf dem MWC 2018 sein neues Flaggschiff Galaxy S9 (Plus) präsentieren. Doch auf welche Neuheiten können wir uns sonst noch freuen? Wir verraten Ihnen in dieser Meldung, welche Highlights wir auf dem MWC in Barcelona erwarten.

Der Mobile World Congress findet in diesem Jahr vom 26. Februar bis zum 1. März statt. Bereits am Samstag und Sonntag vor dem offiziellen Messestart gibt es jedoch erste Events. Vor allem der Sonntag gehört zu den wichtigsten Messetagen, denn ihn nutzen Hersteller wie Huawei, Nokia und Samsung traditionell für die Vorstellung ihrer neuen Produkte. Mit einem Klick auf das unten eingebundene Bild gelangen Sie zu unserem Messe-Ausblick.