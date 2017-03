MWC 2017: Unsere Messe-Highlights

Der Mobile World Congress in Barcelona schließt seine Pforten und auch die letzten Redakteure der teltarif.de-Redaktion haben heute die Heimreise angetreten. Auf der Technik-Messe gab es in diesem Jahr für uns einige Highlights,

Der Mobile World Congress in Barcelona schließt seine Pforten und auch die letzten Redakteure der teltarif.de-Redaktion haben heute die Heimreise angetreten. Auf der Technik-Messe gab es in diesem Jahr für uns einige Highlights, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten. Diese reichen von neuen Samsung-Tablets bis zu Smartphones mit 4K-HDR-Display oder Splitscreen-Funktionen. Spannende Neuigkeiten gab es auch bei der Telekom und Nokia feierte sein Comeback. Am Ende unserer Übersicht zeigen wir außerdem, welche Sehenswürdigkeiten die Hersteller wie Wiko, AVM und weitere dabei hatten.

