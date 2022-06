o2 und Eventim: Festivalsommer mit 5G-Mobilfunk

Wer zu einem Musik­fes­tival geht, sollte wissen, dass dort Mobil­funk­netze schnell in die Knie gehen können. o2/Telefónica koope­riert nun mit CTS-Eventim und will dort besser mit 5G versorgen.

Die Tarife von o2 sind günstig. Dafür musste man bei der Netz­per­fomance bislang hier und da mit Einschrän­kungen rechnen, etwa bei Groß­ereig­nissen wie Fußball­spielen oder große Musik­fes­tivals oder Konzerten. Da blieben dann selbst SMS-Nach­richten stecken und Anrufe oder Daten­ver­bin­dungen gingen nicht durch.

Nun gibt der Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter o2/Telefónica eine Koope­ration mit dem Unter­nehmen CTS Eventim, einem der großen inter­natio­nalen Ticke­ting- und Live Enter­tain­ment-Anbieter, bekannt. Die Idee dabei ist: Wich­tige Festi­vals mit 5G-Versor­gung von o2 abzu­decken, was bekannt­lich für höhere Kapa­zität auf beschränktem Raum entwi­ckelt wurde.

Drei Festi­vals im Fokus

o2/Telefónica und CTS Eventim starten mit 5G-Netzabdeckung in den Festivalsommer 2022

Foto: Philipp Kratzer / Eventim / Telefónica (o2) Auf den Festi­vals South­side, Deich­brand (Wurster Nord­see­küste bei Cuxhaven in Nieder­sachsen) und High­field (Störm­thaler See, bei Groß­pösna, Kreis Leipzig)will o2/Telefónica alle drei Veran­stal­tungs­gelände lückenlos mit 4G/LTE und erst­mals mit seinem 5G-Netz versorgen, unter anderem über das leis­tungs­starke Frequenz­band 3,6 GHz (Band n78). Dabei dürften die mobilen Sende­ein­heiten, die o2 kürz­lich ange­schafft hat, zum Einsatz kommen.

Live­strea­ming für Daheim­geblie­bene

Damit sollen Fami­lien­ange­hörige und Freunde auch fernab des Festi­vals über die Smart­phones der Festi­val­besu­cher per Live-Strea­ming, TikTok, WhatsApp oder Insta­gram stets das Gefühl bekommen können, "live" dabei zu sein.

Für alle Fans, die nicht vor Ort sein können, soll es den offi­ziellen Live­stream auf o2.de/music geben - frei zugäng­lich und kosten­frei. Außerdem sollen dort Konzert-High­lights ausge­wählter Künstler und Bands als Video-on-Demand in HD eben­falls kosten­frei immer wieder abrufbar sein.

Festi­vals sind zurück

Michael Falken­steiner, Director Brand & Marke­ting Commu­nica­tions bei o2/Telefónica Deutsch­land freut sich: „Nach über zwei Jahren sind die Festi­vals zurück und wir können unsere Part­ner­schaft mit CTS Eventim endlich auf die nächste Stufe heben. Direkt vor Ort, im frei verfüg­baren digi­talen Live­stream oder als Video-on-Demand-Konzert.“

Sein Verhand­lungs­partner Dr. Frithjof Pils, Chef von Eventim Live weiß, „wenn zehn­tau­sende Menschen zusam­men­kommen wie bei unseren Open Airs, dann ist die Netz­abde­ckung ist immer eine Heraus­for­derung". Sein Unter­nehmen will mit o2 weitere Produkte und Ange­bote umsetzen und stark ausbauen.

Part­ner­schaft seit 2020

Was im Zuge der Pandemie kaum bekannt wurde: Bereits Anfang 2020 hatten o2 und Eventim eine Part­ner­schaft verein­bart. Der Kern: o2-Kunden sollen von einem "exklu­siven 48-Stunden-Vorver­kauf" für deutsch­land­weite Top-Konzerte profi­tieren, ferner kosten­freie Live-Streams und Video-on-Demand-Mitschnitte von den Festi­vals. Ähnliche Ange­bote gibt es u.a. auch bei der Telekom.

o2 nutzt von Eventim bereit­gestellte Medi­enka­näle, wie Social Media, News­letter, Anzeigen und Banner­wer­bung, wobei man die Ziel­gruppe möglichst genau bewerben will, dass ihr Geschmack getroffen wird. Ein Punk-Fan würde mit Terminen von Volks­musik oder Schlager vermut­lich wenig anfangen können. Die Part­ner­schaft ist auf mehrere Jahre ausge­legt.

South­side

Southside in Neuhausen ob Eck

Foto. Eva Sutter / o2 / Eventim / Das South­side Festival findet vom 17. bis 19. Juni in Neuhausen ob Eck (Land­kreis Tutt­lingen) statt. Auf der Schwä­bischen Alb ist das eine Live-Insti­tution: Nach zwei Jahren Corona-Zwangs­pause werden dort Gruppen wie Martin Garrix, K.I.Z, Seeed, The Killers, Deich­kind, Twenty One Pilots, Kings of Leon und Rise Against als Head­liner erwartet.

Deich­brand

Das Deichbrand Festival auf dem Flughafen Nordholz

Foto: Christoph Eisenmenger / o2 / Eventim Beim Deich­brand Festival (21. bis 24. Juli) auf dem Seeflug­hafen Cuxhaven/Nord­holz werden Kraft­klub, Steve Aoki und Trett­mann erwartet. Darüber hinaus treten Apache 207, Bausa, Bilder­buch, Capital Bra, Clueso, Drop­kick Murphys, H-Blockx, Mavi Phoenix, Milky Chance, Night­wish, Provinz und Sido auf. Insge­samt sind für das Open Air mehr als 90 Gruppen ("Acts") gebucht.

High­field

Das Highfield-Festival bei Leipzig

Foto: Frank Embacher / Eventim / Telefónica Beim High­field Festival (19. bis 21. August) am Störm­thaler See bei Groß­pösna nahe Leipzig stehen Bands von Pop bis Punk, von Rock bis Rap auf dem Programm. 2022 haben unter anderem Deich­kind, Limp Bizkit, Bad Reli­gion, Casper, Kraft­klub und Callejon zuge­sagt.

Neben offi­ziellen Live­streams will o2/Telefónica - wie bereits in den Jahren zuvor – auch andere Groß­ver­anstal­tungen in Deutsch­land mit seinem Netz versorgen, beispiels­weise die Rhein­kirmes in Düssel­dorf, das Okto­ber­fest in München oder das Masch­see­fest in Hannover.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Wenn der Kuh wohl wird, geht sie aufs Eis. Immer dann, wenn o2 sein Netz aufge­rüstet und ausge­baut hatte, wurden neue leis­tungs­hung­rige Anwen­dungen präsen­tiert. Die Nutzer stellten daraufhin enttäuscht fest, was Netz­über­last bedeutet. Die Lösung ist, nach­rüsten, aufrüsten. Nicht nur der Netz­betreiber, auch der Kunde muss nach­rüsten. Mit dem Smart­phone von vor zehn Jahren ist heute nicht mehr viel Staat zu machen.

Wir dürfen gespannt sein, ob der Wett­lauf zwischen Aufrüs­tung des Netzes und dem Bedarf der Kunden zu gewinnen ist.

Welches Festival besu­chen Sie? Wie sind Ihre Netz­erleb­nisse? Nutzen Sie eines oder mehrere Netze? Berichten Sie uns im Forum.