Musik-Streaming-Markt: Spotify führt mit großem Abstand

Eine Studie veran­schau­licht das Kräf­tever­hältnis im Musik-Strea­ming-Sektor. Es wurden Markt­anteile der acht größten Dienst­leister dieser Branche erör­tert. Spotify hatte nach wie vor deut­lich die Nase vorne. Fast ein Drittel aller Abon­nements entfielen auf diesen Anbieter. Apple Music konnte immerhin einen Markt­anteil von 15 Prozent für sich verbu­chen. Amazon Music belegte die dritte Posi­tion. Insge­samt gab es fast 524 Millionen Musik-Strea­ming-Abon­nenten welt­weit. Das entspricht einem Plus von 26,4 Prozent. Die Sparte befindet sich in einer großen Wachs­tums­phase.

Der Musik-Strea­ming-Markt boomt

Der Musik-Streaming-Markt Q2 2021

Midia Digi­tale Käufe von MP3s oder ähnli­chen Formaten oder auch klas­sische Musik-CDs verlieren allmäh­lich an Attrak­tivität. Wer seine Lieb­lings­songs hören möchte, greift häufig auf ein Strea­ming-Angebot zurück. Eine kürz­lich publi­zierte Markt­for­schungs­studie von Midia gibt Aufschluss über die Markt­ver­tei­lung der Inter­net­dienste. Zwar bezieht sich die Erhe­bung auf das zweite Quartal 2021, dennoch liefert sie nütz­liche Anhalts­punkte. Waren es in Q2 2020 noch 414,4 Millionen Abon­nenten, ging es in Q2 2021 auf 523,9 Millionen hinauf. Ein Plus von 26,4 Prozent.

Der in Schweden ansäs­sige Audio-Strea­ming-Konzern Spotify domi­nierte im regis­trierten Zeit­raum den Markt. Rund 31 Prozent Anteil konnte sich das Stock­holmer Unter­nehmen sichern. Mit großem Abstand folgte Apple Music. Auf Platz zwei liegend hielten die Kali­for­nier 15 Prozent Anteil. Bronze ging an Amazon Music. Jeff Bezos‘ Service kam bei 13 Prozent der Abon­nenten zum Einsatz. Genauso hoch fiel der Anteil an Abneh­mern von Tencent Music aus. Hierbei handelt es sich um eine chine­sische Firma. Das Abon­nement-Modell von YouTube Music ist noch vergleichs­weise jung. Dennoch machten in Q2 2021 bereits acht Prozent der User davon Gebrauch. Resultat: Rang fünf.

Weitere Plätze der Musik-Strea­ming-Services

NetEase Cloud Music dürfte hier­zulande zwar eher weniger Personen ein Begriff sein, global konnte sich der Dienst auf Platz sechs liegend aber sechs Prozent des Marktes sichern. Dahinter reihte sich Deezer auf Posi­tion sieben ein. Im zweiten Quartal 2021 mussten sich die Fran­zosen mit zwei Prozent Markt­anteil zufrie­den­geben. Dies deckte sich mit dem Ergebnis von Yandex. Folg­lich hatte auch die russi­sche Firma nur zwei Prozent Anteil des Musik-Strea­ming-Sektors vorzu­weisen. Weitere Dienste wurden in den verblie­benen zehn Prozent zusam­men­gefasst.

Beru­higend: vorerst müssen Spotify-Fans keine Preis­erhö­hung befürchten.