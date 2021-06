Glasfaser für München: Telekom investiert 500 Millionen

Die Deut­sche Telekom will massiv in Münchens Digi­tal­infra­struktur inves­tieren. Bis 2030 sollen in der baye­rischen Landes­haupt­stadt rund 500 Millionen Euro für Glas­faser und 5G-Mobil­funk inves­tiert werden.

Foto: Deutsche Telekom Die Deut­sche Telekom will massiv in Münchens Digi­tal­infra­struktur inves­tieren. Bis 2030 sollen in der baye­rischen Landes­haupt­stadt rund 500 Millionen Euro für den Bau eines eigenen Glas­faser­netzes sowie für den Ausbau des Mobil­funk­stan­dards 5G ausge­geben werden.

Reine Fest­netz-Glas­faser­anschlüsse (FTTH) mit bis zu 1 GBit/s sollen für zusätz­liche Teile der Bevöl­kerung entstehen, die bisher noch lang­samer über Kupfer unter­wegs waren.

Der Empfang von "giga­bit­fähigem Mobil­funk" (4G/5G) soll im gesamten Stadt­gebiet und dem Münchner Umland verstärkt werden.

Freude in München

Telekom Deutschland Chef Srini Gopalan (links) und Münchens Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (rechts)

Foto: Deutsche Telekom Damit wäre München nach Berlin, Hamburg, Frank­furt und Düssel­dorf die nächste deut­sche Groß­stadt, in der die Telekom ein "groß­flä­chiges Glas­faser-Ausbau­pro­jekt" in Angriff nimmt.

Das freut den Ober­bür­ger­meister Dieter Reiter: „Ich begrüße das Enga­gement der Telekom in München sehr. Die Vorteile für die Stadt insge­samt, für die Bürge­rinnen und Bürger sowie die Unter­nehmen liegen auf der Hand: Noch nicht erschlos­sene Gebiete werden an die neuen Tech­nolo­gien ange­bunden und in den bestehenden Netzen werden neue Services verfügbar sein. Die Telekom plant dafür ein hohes Invest­ment. Es ist dies ein Invest­ment auch in die wirt­schaft­liche Zukunft Münchens, das ein begehrter Standort für Digi­tal­firmen vom Start-up bis zum Global Player ist.“

Telekom darf vorhan­dene Glas­fasern mitnutzen

Telekom Vorstand Tim Höttges (links) und Oberbürgermeister Dieter Reiter (Mitte) informierten sich vor Ort über den Ausbau.

Foto: Deutsche Telekom Beson­ders erfreu­lich: Die Telekom kann die bereits bestehenden Glas­faser­netze von Stadt­werken München (SWM) und M-net nutzen. Die Betei­ligten haben sich auf die genauen Kondi­tionen geei­nigt. Im Rahmen einer soge­nannten "Bitstream-Vorleis­tung" ermög­licht M-net der Deut­schen Telekom beispiels­weise, künftig auch giga­bit­fähige Produkte in den bereits von M-net schon erschlos­senen Stadt­teilen anzu­bieten.

70 Prozent der Münchner schon glas­faser­fähig

Insge­samt sind bereits etwa 70 Prozent der Münchner Bevöl­kerung an das Glas­faser­netz von SWM und M-net ange­schlossen. Das bietet bereits heute in vielen Gebäuden Giga­bit­geschwin­dig­keiten und soll sukzes­sive weiter aufge­rüstet werden.

„Unser Anspruch ist, immer und überall das beste Netz anzu­bieten. [...] Jeder Münchner und jede Münch­nerin sollte die Möglich­keit haben, einen Glas­faser­anschluss bei der Telekom zu bekommen. Dazu bauen wir jetzt im Eigen­ausbau die Bereiche aus, in denen bislang kein Zugang zum Glas­faser­netz besteht. In den anderen Berei­chen koope­rieren wir mit dem Anbieter M-net, der heute schon über ein weit verzweigtes Glas­faser­netz in der Stadt verfügt. So bauen wir gemeinsam München schnell, überall und für alle aus. Und so kann jeder Haus­halt im gesamten Stadt­gebiet Telekom-Produkte nutzen“, fasst Tim Höttges, Vorstands­vor­sit­zender der Telekom die Situa­tion zusammen.

In München wurde der rote Knopf gedrückt, von links: Nelson Killius (M-net), Florian Bieberbach (SWM), Dieter Reiter, Tim Höttges, Clemens Baumgärtner und Srini Gopalan

Foto: Deutsche Telekom Sein Deutsch­land-Chef Srini Gopalan, fügte hinzu: "Wir sind gerne Partner (der Stadt München). Dazu werden wir eng mit den örtli­chen Entschei­dungs­trä­gern zusam­men­arbeiten. Was uns ... konkret hilft: Schnelle Geneh­migungen, einfache Entschei­dungen, Unter­stüt­zung beim Tiefbau, alter­native Methoden beim Ausbau und Zugang zu Häusern und Wohnungen. Diese Faktoren entscheiden darüber, wie schnell die Stadt München mit Gigabit versorgt wird.“

Dr. Florian Bieber­bach, Vorsit­zender der Geschäfts­füh­rung der Stadt­werke München, hat Erfah­rung: „Wir bauen seit 2010 Münchens Glas­faser­netz aus. SWM und M-net haben bislang rund 500 Millionen Euro inves­tiert. Heute sind schon gut 600.000 Haus­halte an unser Netz ange­bunden, bis zum Abschluss des kürz­lich erwei­terten Ausbaus im Jahr 2023 werden SWM und M-net rund 650.000 Haus­halten einen Zugang anbieten können. Mit der Deut­schen Telekom haben wir uns über eine Nutzung der bestehenden Glas­faser­infra­struktur durch die Telekom geei­nigt." Das Münchner Unter­nehmen bekräf­tige damit sein Bekenntnis zu Open Access: Das bereits exis­tie­rende Münchner Glas­faser­netz stehe über Whole­sale-Verein­barungen anderen Tele­kom­muni­kati­ons­anbie­tern offen.

Telekom infor­miert vor Ort

Die Telekom wird die Bürge­rinnen und Bürger in den geplanten Glas­faser-Ausbau­gebieten früh­zeitig per Post­wurf­sen­dung über die Möglich­keiten beim Netz­zugang infor­mieren. Darüber hinaus, können sich Inter­essenten in den Münchner Telekom Shops zum Thema Glas­faser beraten lassen, zusätz­lich wurde eine Webseite und eine spezi­elle kosten­freie Hotline 0800-2266-100 einge­richtet.

Bundes­weiter Ausbau bis 2030

Die Telekom will ihren Beitrag leisten, dass bis 2030 jeder Haus­halt und jedes Unter­nehmen im Bundes­gebiet über einen Glas­faser-Anschluss verfügen kann. Dafür inves­tiert der Konzern nach eigenen Angaben in diesem Jahr 5,5 Milli­arden Euro vorwie­gend in seine Infra­struktur. Bis 2024 will die Telekom diesen Betrag auf 6 Milli­arden Euro pro Jahr erhöhen.

