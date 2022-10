Ostfriesland: Müllfahrzeuge gegen Funklöcher

Funk­löcher beson­ders in länd­lichen Regionen sind für viele Mobil­funk­nutzer ein Ärgernis. In Ostfries­land will der Land­kreis Leer diese Orte mit wenig Empfang nun mithilfe von Müll­wagen aufspüren. Dazu werden die Fahr­zeuge mit einer beson­deren Technik ausge­stattet.

Um Lücken im Mobil­funk­netz in Ostfries­land aufzu­spüren, leisten vier Müll­fahr­zeuge in den kommenden Monaten im Land­kreis Leer Detek­tiv­arbeit. Ein Jahr lang sollen die Müll­fahr­zeuge bei der Papier­abfuhr im gesamten Kreis­gebiet die Abde­cung des Mobil­funk­netzes messen und so "weiße Flecken", also Orte ohne oder mit wenig Handy-Empfang, aufzeichnen, wie der Land­kreis mitteilte.

Bild: picture alliance/dpa | Sina Schuldt Die Kreis­ver­wal­tung will dann mit den Daten die Netz­betreiber dazu bewegen, die Qualität des Mobil­funks weiter zu verbes­sern. Ähnliche Projekte gibt es auch schon in anderen Regionen Deutsch­lands.

Kleine, acht­eckige Boxen

Um die Daten zu sammeln, werden kleine, acht­eckige Boxen auf den Arma­turen­bret­tern der Müll­fahr­zeuge instal­liert. Sie wählen sich konti­nuier­lich in die Mobil­funk­netze ein, während die Müll­fahr­zeuge die Papier­tonnen leeren. Die Müll­wagen eignen sich nach Angaben der STF-Gruppe aus Dülmen, die die Technik zur Verfü­gung stellt, da sie langsam fahren und in fast jede Straße kommen. Die Boxen sollen zwölf Monate lang jeden Werktag im Einsatz sein.

Die weißen Flecken ohne ausrei­chenden Empfang ärgerten viele Leute, sagte Landrat Matthias Groote (SPD) in einer Mittei­lung. Dabei werde ein flächen­deckender Empfang immer wich­tiger, da etwa auch in der Land­wirt­schaft und im Hand­werk die Digi­tali­sie­rung voran­schreite. Mit den Müll­wagen-Daten wolle man bei den Netz­betrei­bern einfor­dern, den länd­lichen Raum "anständig" mit Mobil­funk zu versorgen, sagte Groote.

Projekt soll über verschie­dene Jahres­zeiten laufen

Zwar gibt es auch Karten der Bundes­netz­agentur, die mit Daten der Netz­anbieter die Abde­ckung der Mobil­funk­netze im Internet zeigen. Ziel des Projektes sei es aber, die Netz­abde­ckung so zu erfassen, "wie sie tatsäch­lich für die Bürge­rinnen und Bürger ist", sagte ein Land­kreis­spre­cher.

Deshalb solle das Projekt auch über ein Jahr, über verschie­dene Jahres­zeiten und bei jedem Wetter laufen. Der Land­kreis gibt für das Projekt, das seit Anfang Oktober läuft, 20000 Euro aus.

