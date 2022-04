Müller Mobile gestartet: Bis zu 20 GB LTE-Volumen

"Alles Müller oder was?" ist ein Werbe­spruch einer bekannten Molkerei. Unter dem Namen Müller finden wir in den Innen­städten aber auch erfolg­reiche Droge­rie­märkte. Seit Montag haben die ein neues Produkt an den Start gebracht: "Müller Mobile".

Neues Angebot seit Montag

Bei Müller Mobile handelt es sich um ein Mobil­funk­angebot mit eigenem Design, das aktuell im Netz von Telefónica (o2) funkt. Vertrags­partner ist aber nicht der Droge­rie­markt und auch nicht der Netz­betreiber Telefónica Germany (o2), sondern die Firma Mobilcom-Debitel GmbH in Büdels­dorf bei Rends­burg (Schleswig-Holstein). Diese gehört zur Freenet AG und hat eine Lizenz als Service-Provider in den Netzen von Telekom, Voda­fone und o2 hat. Mobilcom-Debitel verrät in seinen FAQs auf muellermobile.de, dass "ein weiteres Netz" in Vorbe­rei­tung sei, dabei dürfte es sich entweder um Voda­fone oder Telekom handeln, der Netz­start von 1&1 wird ja erst im nächsten Jahr "richtig" voll­zogen.

Wo gibt's diese Tarife?

3 Tarife zur Auswahl bei Müller Mobile, von 7,99 - 19,99 Euro

Foto: teltarif.de Verkauft werden diese "Müller Mobile" Tarife in den Müller-Drogerie-Filialen oder online auf der Home­page muellermobile.de unter dem Claim "Das macht SIM". Drei Tarife - S, M und L - stehen aktuell zur Auswahl, die sich nicht nur durch ihr Inklusiv-Volumen, sondern auch in durch ihre unge­dros­selten sowie gedros­selten Band­breiten unter­scheiden.

Der "Müller Mobile Tarif S" beinhaltet 4 GB Daten­volumen und unli­mited Tele­fonie und SMS (außer zu Sonder­ruf­num­mern oder ins Ausland). Der Tarif kostet monat­lich 7,99 Euro. Dabei kann mit max. 25 MBit/s im Down- sowie 11,2 MBit/s im Upstream gesurft werden. Nach Errei­chen des Inklusiv-Volu­mens wird die Band­breite auf 64 kBit/s gedros­selt.

Der "Müller Mobile Tarif M" bekommt 9 GB Volumen (für 15,99 Euro), plus den Inhalten des "S". Der Down­stream liegt bei diesem Tarif mit 50 MBit/s etwas höher. Die "große" Packung "Tarif L" ist mit 20 GB ausge­stattet und kostet monat­lich 19,99 Euro. Das "größte" Paket erhält auch die höchste Band­breite: Hier stehen 225 MBit/s im Down- und 50 MBit/s im Upstream zur Verfü­gung. Aller­dings hat ein Blick in das Klein­gedruckte auch gezeigt, dass in diesem Paket die Geschwin­dig­keit nach Errei­chen der 20 GB auf nur noch 32 kBit/s gedros­selt wird.

Für jedes Start­paket müssen beim Erst­kauf einmalig 9,99 Euro bezahlt werden. Alle Tarife werden monat­lich über eine klas­sische SEPA-Last­schrift vom eigenen Bank­konto abge­bucht. Die Kündi­gungs­frist beträgt eben­falls 1 Monat.

4 Monate Strea­ming oder Apps inklu­sive

Zum Startpaket gehört ein Streaming-App Abo, das automatisch ausläuft.

Foto: teltarif.de Zum Müller-Mobile-Paket gehört ein 4-mona­tiges, kosten­freies "Strea­ming- oder App-Abo nach Wahl". Das gewählte Abo läuft nach vier Monaten auto­matisch aus, verspricht Müller Mobile. Es kann bei Gefallen ganz einfach aktiv verlän­gert werden, dann aber kostet es extra. Zur Auswahl stehen Readly (eine Zeitungs­lese App), Deezer (Musik Strea­ming), Norton 360 (Anti­viren­schutz-Soft­ware), Waipu.tv (Internet-Fern­sehen) oder Gymondo (Gymnastik-Fitness-Trai­nings-Programm).

Was kosten die Abos später?

Die auf Müller Mobile zur Verfü­gung gestellten Produkt­infos bestä­tigen nur, dass 4 Monate jeweils kostenlos sind. Was sie anschlie­ßend kosten sollen, wenn der Nutzer sich explizit für eine Verlän­gerung entscheidet, wird dort nicht gesagt. Wir wissen nicht, ob Müller Mobile seinen Kunden Sonder­ange­bote bei Verlän­gerung machen wird. Wir haben daher kurz auf den Original-Webseiten der Anbieter nach­geschaut: Readly wird für 9,99 Euro ange­boten, Deezer haben wir für 6,99 Euro im Monat gesehen (wenn man mindes­tens 1 Jahr dabei bleibt), Norton 360 für den PC gibt's offenbar schon ab 9,99 Euro/Jahr - für Handy und PC kann es schon 24,99 Euro/Jahr kosten. waipu.tv startet bei 5,99 Euro im Monat für das kleinste Paket, Gymondo kostet ab 4,99 Euro im Monat, kann aber je nach Anfor­derung auch deut­lich teurer werden.

Online oder Offline kaufen?

Ganz klar: Müller Mobile ist ein NoFrills Produkt.

Foto: teltarif.de Wird der Vertrag online abge­schlossen und bestellt, kommt die SIM-Karte bereits akti­viert beim Kunden an, erklären die FAQs auf der Müller-Mobil-Seite. Nachdem die SIM-Karte in das Telefon oder Smart­phone einge­legt wurde, "können Sie auch gleich loste­lefo­nieren".

Wer seine SIM-Karte in einer Müller-Filiale vor Ort gekauft hat, muss Sie nur noch online akti­vieren und kann sie dann ins Telefon einsetzen. Die Frei­schal­tung der SIM-Karte könnte bis zu einer Stunde dauern, kündigt Müller Mobile an.

Post­paid monat­lich kündbar

"Das macht SIM:" ist der Claim von MüllerMobile. 3 Tarife gibt es.

Foto: teltarif.de Wohl­ver­standen: Bei Mueller Mobile handelt es sich nicht um Prepaid, sondern um einen monat­lich künd­baren Lauf­zeit­ver­trag ("Post­paid"). Dadurch dürfte die Frei­schal­tung der Karte wesent­lich unpro­ble­mati­scher verlaufen, da ja dafür ein ander­weitig bereits veri­fiziertes Bank­konto erfor­der­lich ist. Es besteht auch keine Gefahr, dass die Karte wegen Nicht­auf­ladung abge­schaltet wird, aller­dings sollte das hinter­legte Bank­konto ausrei­chende Deckung aufweisen, denn Rück­last­schriften werden teuer. Die Abos schalten offi­ziell nach 4 Monaten ab, man sollte die Geschichte aber im Auge behalten. Ob man so ein Abo braucht oder haben will, muss genau unter­sucht werden, teil­weise gibt es Lauf­zeiten von 12 Monaten, die auch dann weiter gelten, wenn der Handy­ver­trag längst gekün­digt sein sollte.

2G und 4G komplett nutzbar

Die SIM-Karte läuft im 2G- oder 4G/LTE-Netz von Telefónica o2. Tele­fonieren über VoLTE (4G) oder WLAN/WiFi-Call ist möglich, sofern das eigene Handy das kann. Für inter­natio­nales Roaming ist eine sepa­rate Frei­schal­tung über die Kunden­center-Webseite md.de/hallo erfor­der­lich. Müller Mobile erklärt auch, das Tele­fonie über VoIP oder Messenger Apps möglich ist. Dabei kann die Tonqua­lität aber von der aktu­ellen Netz­ver­sor­gung abhängen.

