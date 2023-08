Motorola: Der "Aufsteck-Satellit" fürs Smartphone

Moto­rola will eine weitere Lösung für die Satel­liten­kom­muni­kation per Handy in petto haben. Aller­dings soll es sich um ein Modul handeln, das nicht direkt im Smart­phone inte­griert ist.

Satel­liten-Konnek­tivität ist DAS neue Feature von Smart­phones. So unter­stützen beispiels­weise die Modelle von Apples iPhone-14-Serie bereits Notruf-SOS über Satellit. In der vergan­genen Woche berich­teten wir, dass der chine­sische Hersteller Huawei das Feature auf ein neues Level heben und gene­relle Sprach­anrufe über Satellit ermög­lichen will. Unter Umständen könnte das mit der nächsten Smart­phone-Serie respek­tive Huawei Mate 60 umge­setzt werden.

Jetzt macht ein Bericht zu den Plänen eines weiteren Herstel­lers die Runde - aller­dings soll die Möglich­keit der Satel­liten-Tele­fone nicht in das Smart­phone selbst inte­griert werden.

Moto­rola: Der nächste Satellit?

Motorola will über ein Modul Satellitenkommunikation anbieten

Foto: Motorola, Montage: teltarif.de Wie das Online-Portal Gizmochina berichtet, geht es um ein Modul, das mit dem Smart­phone kompa­tibel ist. Damit sollen Satel­liten­anrufe getä­tigt werden können. Die Konnek­tivität soll über Kommu­nika­tions­system "Tian­tong-1" ermög­licht werden - so wie es auch Huawei mit der Mate-60-Serie vorhaben könnte. Im Gegen­satz zum Huawei-Mate-60-Gerücht handele es sich bei Moto­rolas Lösung aber um ein optio­nales Modul, das in Verbin­dung mit dem Smart­phone gebracht wird. Tian­tong-1 soll neben der Sprach­kom­muni­kation auch die Bild­über­tra­gung und die präzise Posi­tions­bestim­mung erlauben.

Moto­rolas Aufsteck-Satellit soll wohl vorerst nur für Nutzer in China verfügbar sein. Es bleibt abzu­warten, welche Smart­phone-Modelle genau unter­stützt werden und wann und ob ein solches Tool auch hier­zulande verfügbar gemacht wird.

Das gibt es bereits von Moto­rola

Auf dem dies­jäh­rigen Mobile World Congress in Barce­lona konnten wir uns den Moto­rola Defy Satel­lite Link anschauen. Dabei handelt es sich um ein Dongle, das die Sat-Anbin­dung für jedes Handy ermög­lichen soll. Unter­stützt werden Android-Smart­phones und iPhones. Die Verbin­dung mit Smart­phone wird über Blue­tooth-Konnek­tivität herge­stellt. Zudem wird zur Verwal­tung eine App benö­tigt. Das Gerät kostet rund 180 Euro.

Je nach Nutzung des Dienstes werden weitere Kosten berechnet (s. Webseite zum Moto­rola Defy Satel­lite Link), beispiels­weise für 4,99 Euro pro Monat bis zu 30 Text­nach­richten pro Monat über eine Lauf­zeit von 12 Monaten.

