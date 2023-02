Motorola Rizr: Konzept-Handy mit ausfahrbarem Display

Als wir auf dem dies­jäh­rigen Mobile World Congress in Barce­lona am Stand von Lenovo vorbei schlen­derten, staunten wir nicht schlecht. Unter der Hülle eines Glas­kas­tens verbargen sich zwei Proto­typen der Marke Moto­rola. Eines davon zog beson­ders unsere Aufmerk­sam­keit auf sich, handelte es sich dabei doch um Smart­phone, dessen Display sich verän­dern kann.

Auf der Rück­seite stand "Rizr", was an alte Zeiten aus dem Jahr 2006 erin­nert. Damals brachte Moto­rola das Rizr Z3 auf den Markt - ein Handy mit Slider­mecha­nismus, mit dem der obere Teil, also das Display, hoch­geschoben wurde und sich so die physi­sche Tastatur offen­barte.

Das neue Rizr macht es sowohl gleich als auch völlig anders.

Moto­rola Rizr: Inter­essantes Rollable

Das Konzepthandy Motorola "Rizr" mit ausgefahrenem Display

Bild: teltarif.de

Bei dem auf dem MWC ausge­stellten Proto­typen eines neuzeit­lichen Moto­rola Rizr handelt es sich um ein Smart­phone, dessen Display ausfahrbar ist. Dadurch ändert sich die Display­größe. Zunächst ist das Smart­phone an sich äußerst kompakt. Wenn das Display ausge­fahren wurde, vergrö­ßert sich die Diago­nale auf 6,5 Zoll. Beim Einfahren wird der untere Display­bereich abge­knickt, was das Einrollen des Panels ermög­licht.

Der Slider­mecha­nismus kann entweder aktiv vom Nutzer per Knopf­druck in Gang gesetzt oder sogar je nach Anwen­dung auto­matisch ausge­löst werden. Die Inhalte auf dem Display passen sich entspre­chend der jewei­ligen Größe an. Verschwindend dünnes, ausgefahrenes Display

Bild: teltarif.de Infor­mationen dazu, ob es das neue Moto­rola Rizr jemals auf den Markt schafft, konnten wir dem freund­lichen Lenovo-Mitar­beiter nicht entlo­cken. Mögli­cher­weise verlässt das neue Moto­rola Rizr den Status eines Proto­typen gar nicht und es dient nur als Demons­tra­tion dessen, in welche Rich­tung die künf­tige Display­ent­wick­lung gehen könnte.

Nach­fol­gend sehen Sie das Moto­rola Rizr auf dem Mobile World Congress im Video, damit Sie sich selbst ein Bild davon machen können, wie das Display ausge­fahren wird.

Moto­rola Rizr auf dem MWC im Kurz-Video

Moto­rola Rizr auf dem MWC im Kurz-Video

Streng genommen könnte man das Moto­rola Rizr zu den Fold­ables zählen, weil das Display seine Form ändert. Ein wasch­echtes Foldable ist aber das Honor Magic Vs, das bald nach Europa kommen soll. Wir konnten uns das falt­bare Smart­phone auf dem MWC in einem Hands-on anschauen.