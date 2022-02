Motorola: Etliche Renderbilder kommender Handys geleakt

Nicht nur Samsung macht dieser Tage mit seiner jüngst vorge­stellten Galaxy-S22-Serie und dem Galaxy Tab S8 von sich reden, auch Moto­rola tritt, mehr oder weniger frei­willig, durch einen Mega-Leak von Rende­ring-Bildern seiner kommenden Smart­phones ans Licht der Öffent­lich­keit. Genau genommen war es der Leaker Evan Blass (@eveleaks), der Rende­rings fast aller künf­tigen Moto­rola-Phones der nächsten Gene­ration aus dem Einsteiger- und Mittel­klas­sebe­reich postete. Da der Tweet leider nicht für jeden Twitter-Nutzer zugäng­lich ist, zeigen wir Ihnen im Folgenden einige der durch­gesi­ckerten Bilder. Rendering des Motorola Rogue

Bild: Evan Blass / Motorola

Dünne Display­ränder und 50-Mega­pixel-Kamera

Blass’ Posting enthält den Code­namen der Smart­phones, nämlich „Rhode“, „Dubai“, „Hawaii+“, „Austin“ und „Rogue“. Den Bildern nach wird das Moto­rola Hawaii+ unter anderem in einer dunkel­grünen Farb­vari­ante und mit ziem­lich schmalen Display­rän­dern auf den Markt kommen. Nur die Fläche unter dem Screen gestaltet sich eine Winzig­keit breiter. Gemun­kelt wird außerdem über den Einsatz eines OLED-Displays. Renderbild des Motorola Hawaii+

Bild: Evan Blass / Motorola Die Ränder des Moto­rola Austin hingegen präsen­tieren sich deut­lich breiter, obwohl es in der glei­chen Kate­gorie wie das Hawaii+ spielt. Vermut­lich hat es auch ein klei­neres Display. Renderbild des Motorola Austin

Bild: Evan Blass / Motorola Auch das Moto­rola Rhode verfügt über sehr schmale Ränder und wird angeb­lich in einer 4G- sowie einer 5G-Vari­ante erhält­lich sein. Rende­rings zeigen, dass das Gerät in Schwarz oder Weiß ausge­lie­fert wird. Renderbild des Motorola Rhode

Bild: Evan Blass / Motorola Bei genauerem Hinschauen sehen wir eine 50-Mega­pixel-Haupt­kamera auf der Rück­seite der Smart­phones. Das ovale Kame­ramodul der letzt­genannten Modelle ähneln dem des Moto­rola Edge X30, das Ende letzten Jahres in China vorge­stellt wurde, und sich als derzei­tiges Flagg­schiff des Unter­neh­mens etabliert. Das Edge X30 wird von einem Snap­dragon 8 Gen 1-Chip­satz von Qual­comm ange­trieben und voraus­sicht­lich am 24. Februar unter dem Namen Edge 30 Pro global enthüllt. Renderbild des Motorola Dubai

Bild: Evan Blass / Motorola Die hier gezeigten Mobil­tele­fone scheinen Mittel­klasse-Modelle zu sein, was auf viele Moto­rola-Geräten zutrifft. Ein früheres Leak deutet jedoch darauf hin, dass Moto­rola auch ein neues High-End-Segment in Planung hat.

Ange­sichts des rasanten Tempos, in dem der US-ameri­kani­scher Hersteller Smart­phones auf den Markt bringt, über­rascht ein derart massives Leck nicht wirk­lich. Wann die neuen Geräte heraus­kommen, und wie teuer sie sein werden, ist derzeit noch unbe­kannt.

Könnte es demnächst ein neues Moto­rola Razr geben? Einem gerade erst einge­reichten Patent nach wäre das möglich. Darüber berichten wir Ihnen in einem anderen Artikel.