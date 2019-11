Motorola Razr: Sieht so das Retro-Foldable aus?

Vergan­genen Monat berich­teten wir darüber, dass Moto­rola im November ein falt­bares Smart­phone in beson­derem Design präsen­tieren will. Als genauer Termin wird der 13. November gehan­delt. Jetzt ist Bild­mate­rial zu dem Gerät durch­gesi­ckert, wie das Online-Magazin The Verge mit Verweis auf den bekannten Twitter-Leaker Evan Blass (@evleaks) berichtet. Die Bilder offen­baren ein klapp­bares Moto­rola-Handy im Retro-Design, aber mit aktu­eller Technik. So lässt sich das Handy wie ein Apparat aus der Vergan­genheit zusam­menklappen, ausge­faltet zeigt sich aber ein modernes, knick­fähiges Display.

Moto­rola Razr: Nost­algie meets Future



Das Motorola Razr zusammengeklappt Das Motorola Razr zusammengeklappt



Das Motorola Razr auseinandergeklappt Das Motorola Razr auseinandergeklappt



Zusammengeklappt und in seitlicher Ansicht Zusammengeklappt und in seitlicher Ansicht



Das längliche Display mit mittigem Scharnier Das längliche Display mit mittigem Scharnier

Das Span­nende an dem Moto­rola Razr ist die Kombi­nation aus Retro-Design mit neuer Technik. Durch die Flip-Möglich­keit entsteht ein kompaktes Gerät, anders als beim großen Konzepten wie dem Samsung Galaxy Fold und dem Huawei Mate X , die Smart­phone und Tablet zwin­gend mitein­ander kombi­nieren wollen. Schenkt man dem Bild­mate­rial Glauben, so setzt Moto­rola auch in ausge­faltetem Zustand weiterhin auf Kompakt­heit, was sicher­lich viele Nutzer freuen dürfte.Ausge­klappt zeigt das Display des Moto­rola Razr ein läng­liches, schlankes Format. Die Front­kamera ist in Form einer Einker­bung in den oberen Display­bereich inte­griert. Es handelt sich dabei zwar um eine als breit zu defi­nierende Bade­wannen-Notch, diese erscheint in Rela­tion zum gesamten Design des Smart­phones auf den ersten Blick aber als passend.Das Schar­nier zum Zusam­menklappen befindet sich in der Display­mitte. Bleibt abzu­warten, ob der Knick ähnlich sichtbar wird wie es bei Samsungs Galaxy Fold der Fall ist. Im unteren Bereich sind die Display­ränder ange­nehm schmal. Zusam­menge­klappt erscheint das Moto­rola Razr soweit man es auf den Bildern erkennen kann als nicht zu dick. Geschlossen offen­bart sich sozu­sagen auf der Gehäu­serück­seite ein zweites Display, das nach vorne wandert und Benach­rich­tigungen anzeigen kann.

Samsung hatte auf seiner Entwick­lerkon­ferenz SDC 19 ein neues Fold­able-Konzept vorge­stellt, das dem Design des Moto­rola Razr ähnelt. Auch nach Samsungs Vorstel­lungen lässt sich das Display in der Mitte wie bei einem Flip-Handy falten. Details lesen Sie in einer weiteren News.

