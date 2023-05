Motorola Razr 40 Ultra: Launch des Foldables steht fest

Neulich durften wir das Moto­rola Razr 40 Ultra bereits auf ersten "offi­ziellen" Bildern bewun­dern, die Evan Blass (@evleaks) auf Twitter veröf­fent­licht hatte. Nun rückt der zuver­läs­sige Tipp­geber mit weiteren Fotos nach, die das kleine Foldable in Aktion zeigen. In einem Video verrät Moto­rola außerdem den Launch-Termin, auf den wir nicht mehr lange warten müssen.

Außen­dis­play öffnet Apps und Spiele

Wie schon die voran­gegan­genen Aufnahmen präsen­tieren die neuen Promo-Bilder unter anderem das Außen­dis­play des Clamshell-Handys, das im Vergleich zu jenem des Razr 2022 stark ange­wachsen ist und die Objek­tive der Dual-Kamera nebst LED-Blitz beher­bergt.

Augen­schein­lich lassen sich auf dem voraus­sicht­lich 3,5 Zoll großen Panel voll­stän­dige Apps öffnen. Der Screen zeigt Icons für Google Maps, Snap­chat, TikTok, WhatsApp oder Netflix an, die aber vermut­lich nicht fix veran­kert, sondern durch andere App-Icons austauschbar sind. Motorola Razr 40 Ultra: Features des Außendisplays

Bild: @evleaks via Twitter Bei geöff­netem Music-Player nutzt dieser das Album-Cover als Hinter­grund und ist über die typi­schen Bedien­ele­mente steu­erbar. Klei­nere Spiele kann man eben­falls auf dem Front­screen zocken; ob das Panel jedoch grafik­inten­sive Games unter­stützt, bleibt abzu­warten. Für diesen Einsatz­zweck eignet sich der innen­lie­gende, größere Bild­schirm ohnehin besser. Da eines der Bilder die geöff­nete Google Wallet zeigt, ist offenbar auch das kontakt­lose Zahlen bei zuge­klapptem Handy möglich.

Schar­nier hält Innen­dis­play im rechten Winkel

Das Schar­nier des Razr 40 Ultra hält die obere und untere Hälfte des Smart­phones beim Aufklappen optional im rechten Winkel, was sich beim Strea­ming, in Video­kon­ferenzen oder bei Foto­auf­nahmen als prak­tisch erweisen kann. Beim Knipsen von Porträt­auf­nahmen kann das Modell das Cover-Display als Spiegel nutzen. Motorola Razr 40 Ulra: Das Scharnier hält das Innendisplay optional im 90-Grad-Winkel

Bild: @evleaks via Twitter Auch scheint es, ähnlich wie beim Samsung Galaxy Z Flip4, eine Art Flex-Modus für das Innen­dis­play zu geben, bei dem die App vom Voll­bild in die obere Bild­schirm­hälfte springt, während sich die untere Displayhälfte als Touchpad nutzen lässt.

Launch-Datum des Razr 40 Ultra & Razr 40

Motorola Razr 40 Ultra und Razr 40

Bild: @evleaks via Twitter Neben dem Razr 40 Ultra wird es noch ein Basis­modell namens Razr 40 geben, das ein wesent­lich klei­neres Außen­dis­play besitzt. In einem Teaser-Video hat Moto­rola inzwi­schen bekannt gegeben, dass die beiden Clamshells am Donnerstag, dem 1. Juni, offi­ziell vorge­stellt werden.

Da der Hersteller das Video auf seinem globalen Twitter-Account veröf­fent­licht hat, gehen wir davon aus, dass er die Fold­ables auch außer­halb von China auf den Markt bringen wird.

Das Honor Magic Vs, ein etwas größeres Foldable im Buch-Format, ist ab sofort in Deutsch­land vorbe­stellbar. In einem sepa­raten Artikel erfahren Sie mehr über den Preis und die Ausstat­tung des Falters.