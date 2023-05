Motorola Razr 40 Ultra: Riesen-Anzeige auf der Außenseite

Nicht nur die Großen wie Samsung, Huawei und Oppo - und bald höchst­wahr­schein­lich auch Google - sind im Foldable-Markt aktiv, auch Moto­rola hatte in der Vergan­gen­heit bereits Smart­phones mit falt­barem Display in die Märkte gespült. Eines davon ist das im vergan­genen Jahr vorge­stellte Moto­rola Razr 2022 im Flip-Design und damit ein direkter Konkur­rent des Samsung Galaxy Z Flip4. Es heißt, Moto­rola wolle noch in diesem Jahr ein weiteres falt­bares Smart­phone in einem solchen Design veröf­fent­lichen. Gerüchte gibt es schon, so soll das neue Moto­rola-Foldable auf den Namen "Razr 40 Ultra" hören.

Eine Kern­kom­petenz von falt­baren Smart­phones ist die Verei­nigung zweier Displays in einem Gerät. Es gibt ein großes Haupt­dis­play, das sich zusam­men­falten lässt und im Falle von Flip-Fold­ables ein zweites klei­neres, das sich auf der Außen­seite des Gehäuses befindet. Dieses dient unter anderem zur Anzeige von eintref­fenden Benach­rich­tigungen und der Uhrzeit. So soll das Motorola Razr 40 Ultra mit dem großen Außendisplay aussehen

Bild: Evan Blass via 91mobiles Wie Gerüchte besagen, arbeiten die Hersteller verstärkt an größeren Außen­panels, um den Able­sekom­fort zu verbes­sern und neue Features unter­zubringen. Moto­rola setzte bereits beim Razr 2022 ein Außen­dis­play mit 2,7 Zoll um, was bereits deut­lich größer ist als die 1,9 Zoll große Anzeige des Galaxy Z Flip4 von Samsung. Auf dem dies­jäh­rigen Mobile World Congress in Barce­lona konnten wir uns das Oppo Find N2 Flip mit 3,26-Zoll-Außen­dis­play anschauen. Eine größere Anzeige auf der Smart­phone-Außen­seite ist zu befür­worten.

Neue gele­akte Bilder zeigen, dass auch Moto­rola noch­mals bezüg­lich Cover-Display-Größe aufsto­cken könnte.

Razr 40 Ultra mit umfas­sender Außen-Anzeige

Die gele­akten Bilder entstammen dem bekannten Bran­chen­insider Evan Blass (via 91mobiles). Und es gibt buch­stäb­lich viel zu sehen. Fokus liegt auf dem Außen­dis­play des Moto­rola Razr 40 Ultra. Dieses nimmt einen großen Teil einer Hälfte der Telefon-Rück­seite ein. Zu sehen sind auch zwei Kamera-Augen und ein LED-Blitz, die von dem Display umschlossen werden.

Insge­samt soll das zweite Panel des Moto­rola Razr 40 Ultra eine Abmes­sung von 3,5 Zoll haben, womit auch die besagte Anzeige des Oppo-Fold­ables über­troffen würde.

Im August - oder sogar schon im Juli - wird neben dem Galaxy Z Fold5 auch das Galaxy Z Flip5 erwartet. Samsung soll sich Gerüchten zufolge für eine im Vergleich zum Vorgänger deut­lich größere Anzeige entscheiden. Diese soll nach aktu­ellem Stand aber nicht die Kamera-Augen umschließen, sondern in einer Art Ordner-förmigem Design beschnitten sein.

Weitere Specs des Razr 40 Ultra

Beim Haupt­dis­play des Moto­rola Razr 40 Ultra soll es sich um einen 6,73-Zoll-OLED-Bild­schirm mit 144-Hz-Bild­wie­der­hol­rate handeln. Voraus­sicht­lich soll das Foldable von einem Qual­comm Snap­dragon 8+ Gen 1 ange­trieben werden und über die Konfi­gura­tion 8 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB interne Kapa­zität verfügen. Letz­tere könnte sogar erwei­terbar sein, dann vermut­lich per MicroSD-Karte.

Die Kapa­zität des verbauten Akkus soll bei 3640 mAh liegen, mit der Möglich­keit, 33W schnelles Laden zu nutzen. Bei den beiden Kameras soll es sich um eine 50-MP-Haupt­kamera mit opti­scher Bild­sta­bili­sie­rung und eine 13-MP-Ultra­weit­win­kel­kamera handeln. Die Front­knipse könnte mit 32 Mega­pixel auflösen.

Zunächst soll das Moto­rola Razr 40 Ultra in China auf den Markt kommen, eine globale Verfüg­bar­keit zu einem späteren Zeit­punkt wird jedoch vermutet.

Das Foldable-Segment wächst. Marktfor­schern zufolge sollen die Display-Klapper aber noch lange ein Nischen­geschäft bleiben. Details dazu lesen Sie in einer weiteren News.