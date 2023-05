Motorola Razr 40 Ultra: Erste "offizielle" Bilder geleakt

Offi­zielle Bilder präsen­tieren das Design des bald erschei­nenden Moto­rola Razr 40 Ultra. Das Flip-Phone kommt in drei schi­cken Farben und mit einem stark vergrö­ßerten Außen­dis­play.

Während Fold­ables in der Smart­phone-Welt vor noch gar nicht so langer Zeit eher rar vertreten waren, scheint es dieser Tage förm­lich neue Geräte zu hageln. Nach der Vorstel­lung des Google Pixel Fold und Huawei Mate X3 gibt es nun Infor­mationen zu einem der klei­neren Vertreter auf dem Falt­handy-Markt: dem Moto­rola Razr 40 Ultra.

Nachdem bereits einige Rende­rings und Daten von dem Flip-Phone durch­gesi­ckert waren, gelangten jetzt erst­mals offi­zielle Bilder an die Öffent­lich­keit. Die Fotos, die der zuver­läs­sige Tipp­geber Evan Blass (@evleaks) auf Twitter hoch­geladen hat, verraten einiges über das Design des smarten Falters.

Üppiges Front­dis­play mit Ausspa­rungen für die Dual-Kamera

Die Abbil­dungen bestä­tigen die bereits zuvor ange­deu­teten Farb­töne Blau (das hier eher wie ein Grau-Blau wirkt), Schwarz und Berbe­ritze (eine Art pink-stichiges Weinrot). Motorola Razr 40 Ultra zeigt sich auf ersten offiziellen Bildern

Bild: @evleaks via Twitter Das Außen­dis­play des Flip-Phones wächst gegen­über jenem seines Vorgän­gers deut­lich an. Früheren Leaks zufolge soll der Front­screen des Razr 40 Ultra 3,5 Zoll groß sein und eine Auflö­sung von 1056 x 1066 Pixel haben, wohin­gegen das Razr 2022 noch mit einem 2,7-Zoll-OLED-Cover-Display auskommen musste. Somit wäre der Screen größer als jener des Oppo Find N2 Flip, das über ein 3,26-Zoll-Cover-Display verfügt und sogar noch etwas ausla­dender als das Front­dis­play des Galaxy Z Flip5 ist, das Samsung wahr­schein­lich auf 3,4 Zoll hoch­schraubt.

Im Front­dis­play befinden sich auch die zwei Objek­tive der Haupt­kamera, die XDA-Deve­lopers nach über einen 12-MP-Sony-IMX563-Sensor und über einen 13-MP-Weit­winkel-SK-Hynix Hi1336-Sensor verfügen sollen. Die Selfiecam, die mit einem 32-MP-OmniVision-OV32B40-Sensor bestückt ist, können wir in einem Punch-Hole im Haupt­dis­play ausma­chen.

Innen­dis­play und Design

Beim Haupt­dis­play des Moto­rola Razr 40 Ultra soll es sich früheren Gerüchten nach um einen 6,73-Zoll-OLED-Bild­schirm mit 144-Hz-Bild­wie­der­hol­rate handeln. Das Glas des Screens scheint sich den offi­ziellen Darstel­lungen nach an allen vier Seiten zu krümmen, sodass die Bild­schirm­ränder verhält­nis­mäßig schmal ausfallen.

Bei aufge­klapptem Clamshell und von vorne betrachtet, befinden sich die Laut­stär­ketasten und der Power-Button auf der rechten Gerä­teseite. Am unteren Rand sitzen der USB-Typ-C-Anschluss nebst Laut­spre­cher­gitter sowie eines der beiden Mikro­fone. Anten­nen­linien auf dem Gehäuse deuten darauf hin, dass das Cover aus Metall besteht.

Weitere Daten des Moto­rola Razr 40 Ultra

Unter der Haube werkelt voraus­sicht­lich ein Qual­comm Snap­dragon 8+ Gen 1, der Unter­stüt­zung von 8 GB RAM und einem 256 GB großen Flash-Spei­cher erhält. Die Akku­kapa­zität soll sich auf 3640 mAh belaufen, eine Schnell­auf­ladung der Kraft­zelle ist mit 33 W möglich.

Das Flip-Handy soll sich im Premium-Segment bewegen und laut MySmartPrice schon in den nächsten Tagen in China und mögli­cher­weise auch in anderen Ländern einge­führt werden. Außer dem Razr 40 Ultra hat der Hersteller ein Basis­modell ange­kün­digt, das den Namen Moto­rola Razr 40 erhalten soll.

