Motorola Razr 2022: Design und Preis enthüllt

Samsung wird es vermut­lich am 10. August tun und die neuen Fold­ables Flip 4 und Fold 4 vorstellen. Auch die Marke Moto­rola hat was in petto und könnte bald einen Nach­folger des Razr vorstellen. Damit wäre Moto­rola nach dem Razr (2019) und dem Razr 5G bereits bei der dritten Gene­ration der Display-Knicker ange­langt.

Die ersten beiden Versionen konnten in Sachen Ausstat­tung nicht mit den Flips von Samsung mithalten. Viel­leicht schafft es Moto­rola, mit dem dritten Razr (2022) den Südko­rea­nern mehr die Stirn zu bieten. Jetzt ist von diesem Modell offi­zielles Bild­mate­rial auf einer Präsen­tation aufge­taucht. So viel ist sicher: Der Klapp­handy-Form­faktor bleibt.

Moto­rola Razr (2022) wieder im "Clamshell"-Design

Motorola Razr (2022)

Bild: 91mobiles Clamshell (Muschel­schale über­setzt) nennt sich das Klapp­handy-Design in der engli­schen Sprache. Das Smart­phone wird zuge­klappt, ausein­ander­gefaltet offen­bart sich dann die süße Frucht in Form des Tele­fon­zugriffs. Auf einem Event hat Lenovo Mobile China GM Chen Jin (via 91mobiles) jetzt das Moto­rola Razr der dritten Gene­ration in die Kamera gehalten. Dass Moto­rola erneut auf Clamshell setzt, ist damit also bestä­tigt.

Im Gegen­satz zum Vorgänger ist das dritte Razr an den Gehäus­eseiten mehr abge­rundet, auch ist der untere Bereich des Rahmens deut­lich schmaler als beim 5G-Razr aus dem Jahr 2020. Ausge­gangen wird von einer Display­größe von 6,7 Zoll. Das Panel soll vom Typ pOLED sein und eine 120 Hz Bild­wie­der­hol­rate haben. Zusam­men­geklappt wird ein Außen­dis­play nutzbar, das mit 3 Zoll größer als das des Vorgän­gers (Razr 5G: 2,7 Zoll) und damit deut­lich über den Abmes­sungen des Flip-3-Außen­dis­plays liegt (1,9 Zoll).

So viel soll das dritte Razr kosten

Auf der Rück­seite des Razr (2022) gibt es zwei Kameras, eine davon soll einen 50-Mega­pixel-Sensor behei­maten, die andere eine 13-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­kamera sein. Zudem soll das Schar­nier komplett re-designt worden sein. Der Snap­dragon 8+ Gen 1 wird als Motor des Fold­ables gehan­delt, unter­stützt von 12 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB interne Spei­cher­kapa­zität.

Zu den weiteren erwar­teten Key Specs gehören eine 32-Mega­pixel-Selfie­kamera und ein 3000 mAh großer Akku, der mit 25W wieder aufge­laden werden kann. Zur Preis­gestal­tung heißt es im Bericht, dass die EU-Version des Moto­rola Razr (2022) 1149 Euro kosten könnte.

In einer weiteren Meldung haben wir Prime-Day-Ange­bote unter die Lupe genommen. Unter anderem verkauft Amazon das Galaxy Flip 3 5G güns­tiger.