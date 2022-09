Motorola Razr 2022: Kommt es jetzt auch nach Deutschland?

Allem Anschein nach steht eine globale Produkt­vor­stel­lung des Moto­rola Razr 2022 bevor. Es tauchten zahl­reiche neue Pres­sebilder des falt­baren Smart­phones auf, die eine verdäch­tige Ände­rung besitzen. Zeigte sich das Android-12-Betriebs­system des ursprüng­lichen Mate­rials in chine­sischer Sprache, wird es nun in engli­scher Sprache demons­triert. Es dürfte sich also um Promo­tion-Fotos für die inter­natio­nale Fassung handeln. Da die beiden Vorgänger des Razr 2022 eben­falls nach Deutsch­land kamen, ist eine Markt­ein­füh­rung hier­zulande wahr­schein­lich. In diesem Fall bekäme das Galaxy Z Flip 4 ernst­zuneh­mende Konkur­renz.

Scharfes Handy: Razr 2022 kommt wohl zu uns

Das Razr 2022 in voller Pracht

Motorola Mobility

Offizielles Design

In 2004 veröf­fent­lichte Moto­rola mit dem Razr V3 ein abso­lutes Kult­handy. Das ikoni­sche Design des klapp­baren Tele­fons war zur dama­ligen Zeit ein echter Hingu­cker. Die mitt­ler­weile zu Lenovo gehö­rende Smart­phone-Sparte Moto­rola Mobi­lity wagte dank der falt­baren Displays mit dem Razr 2019 ein Come­back des Mobil­geräts. Scheinbar war dieses gelungen, denn es folgten das Razr 5G und kürz­lich das Razr 2022. Bislang blieb letzt­genanntes Foldable entgegen der Vorgänger dem chine­sischen Markt vorbe­halten. Das könnte sich in Bälde ändern.

Razr 2022 halb aufgeklappt

Motorola Mobility

Lohnt sich das Moto­rola Razr 2022?

Bran­chen­insider Evan Blass alias @evleaks twit­terte jüngst unkom­men­tiert eine Fülle an Produkt­fotos des Moto­rola Razr 2022. Bilder sagen in diesem Fall mehr als Worte, denn bei genauer Betrach­tung fallen die fehlenden chine­sischen Schrift­zei­chen auf. Das Handy wird in verschie­denen Anwen­dungs­sze­narien, etwa halb aufge­klappt, demons­triert. Auf besagtem Foto ist auf der oberen Displayhälfte ein Musik­player und auf der unteren WhatsApp erkennbar. Beide Anwen­dungen zeigen sich in engli­scher Sprache. Das gilt auch für das rest­liche Bild­mate­rial. Die Chancen auf eine baldige globale Produkt­vor­stel­lung stehen also gut.

Cover-Display des Razr 2022

Motorola Mobility Fein­schliff war der Lenovo-Tochter bei der dritten Itera­tion zu wenig. Es gibt bei nahezu allen Kompo­nenten deut­liche Fort­schritte. Anstatt eines 6,2 Zoll messenden P-OLED-Displays mit Full HD+ und 60 Hz gibt es jetzt ein 6,7 Zoll großes P-OLED-Display mit Full HD+, 144 Hz und HDR10+. Dank Snap­dragon 8+ Gen 1 ist für eine hohe Arbeits­geschwin­dig­keit gesorgt. Die Haupt­kamera (50 MP, Blende f/1.9, optisch stabi­lisiert) besitzt einen merk­lich größeren 1/1,55-Zoll-Bild­wandler. Ihr zur Seite steht auch endlich eine Ultra­weit­winkel-Kamera. Jene besitzt 13 MP, eine Blende von f/2.2 und ein 121-Grad-Sicht­feld. Der Akku des Razr 2022 misst 3500 mAh.

