Motorola Razr 2022: Foldable kommt nach Deutschland

Erst heute Morgen berich­teten wir über Fold­ables von Moto­rola, die im kommenden Jahr auf den Markt kommen sollen. Bei einem davon soll es sich um den Nach­folger des Moto­rola Razr 2022 handeln, das erst im August vorge­stellt wurde. Bislang erhält­lich ist es bei uns noch nicht, bis heute Morgen kursierten Gerüchte, eine welt­weite Markt­ein­füh­rung des Modells soll bevor­stehen. Jetzt twit­terte Moto­rola einen inter­essanten Teaser samt Datum.

Razr 2022 kommt nach Deutsch­land

Motorola Razr 2022

Bild: Motorola

Der Teaser, den Moto­rola via Twitter postete, lässt nicht viel Raum für Speku­lationen. Genauer gesagt handelt es sich um den Twitter-Kanal "Moto­rola Deutsch­land & Öster­reich", was unmiss­ver­ständ­lich klar­macht, an welche Märkte sich die Ankün­digung richtet.

Den aktu­ellen Tweet des Kanals haben wir nach­fol­gend einge­bunden. Ange­teasert wird das Moto­rola Razr 2022 mit dem Datum 25. Oktober. Daher ist zu erwarten, dass Moto­rola das Razr 2022 für Deutsch­land und Öster­reich bezie­hungs­weise auch für andere Märkte vorstellt. In diesem Zuge dürfte auch die Verfüg­bar­keit des Fold­ables kommu­niziert werden. Ob diese zeitnah zum Event sein oder erst weiter in der Zukunft liegen wird, bleibt abzu­warten

Razr 2022: Eckdaten

Dem Teaser ist zu entnehmen, dass das Razr 2022 ein über­arbei­tetes Schar­nier haben soll mit einer guten Steh­posi­tion in jedem Winkel. Vermut­lich ist das eine Anspie­lung darauf, dass das Razr 2022 auch in einem rechten Winkel aufge­stellt werden kann, so wie es beispiels­weise beim Konkur­renten Samsung Galaxy Z Flip 4 für prak­tischere Portrait-Foto­grafie via Selbst­aus­löser der Fall ist.

Das Display des Moto­rola Razr 2022 ist vom Typ P-OLED mit HDR10+-Unter­stüt­zung und 6,67 Zoll groß, die maximal mögliche Bild­wie­der­hol­rate beträgt 144 Hz. Leis­tungs­bringer ist der Snap­dragon 8+ Gen 1 von Qual­comm. Die Haupt­kamera verfügt über einen 50-Mega­pixel-Sensor (Blende f/1.9) mit opti­schem Bild­sta­bili­sator. Daneben gibt es eine 13-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­kamera (Blende f/2.2). Die Akku­kapa­zität des Moto­rola Razr 2022 ist mit 3500 mAh bemessen.

Das eben­falls im August vorge­stellte Samsung Galaxy Z Flip 4 hatten wir getestet.