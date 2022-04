Motorola: Drittgrößte Smartphone-Marke in den USA

Motorola Moto G60

Bild: Motorola Schon seit langem domi­nieren große Hersteller wie Apple und Samsung den Smart­phone-Markt. In den letzten Jahren gewannen jedoch auch klei­nere Firmen wie Xiaomi oder Oppo zuneh­mend an Popu­larität. Zu Beginn der Smart­phone-Ära rangen weitere Unter­nehmen wie beispiels­weise Nokia mit seinen Windows Mobile-Phones, LG oder Moto­rola mehr oder weniger erfolg­reich um Trepp­chen auf dem Gewin­ner­podest.

Bild: Motorola Bereits 2008, als Feature-Phones den Über­gang vom simplen tasta­tur­gesteu­erten Handy zum Smart­phone darstellten, war Moto­rola der größte Handset-Hersteller in den USA. Die frühen Geräte der Moto­rola Razr-Serie sind vielen von uns sicher in bester Erin­nerung. Einen weiteren Auftrieb brachte Moto­rola die Veröf­fent­lichung der ersten Gene­ration der G-Serie im Jahr 2013 ein, der bis 2019 sechs weitere Gene­rationen (insge­samt sieben) folgten.

Erfolg durch frühe Veröf­fent­lichung von Fold­ables

Zwei Jahre nach der Über­nahme durch Lenovo verschwand der Marken­name „Moto­rola“ für einige Zeit vom Smart­phone-Markt. Künf­tige Geräte sollten nur noch mit der Bezeich­nung „Moto“ oder „M“ versehen werden. Kein guter Plan, denn mit dem Label ging auch der Erfolg. Erst die Wieder­ein­füh­rung des Marken­namens und die früh­zei­tige Veröf­fent­lichung von 5G-fähigen und falt­baren Smart­phones brachten den erneuten Aufschwung.

Dritt­größte Smart­phone-Marke in den USA

Laut Market Pulse Service von Coun­ter­point Rese­arch stieg Moto­rola 2021 zur dritt­größten Smart­phone-Marke in den USA auf, und dort hält sich der Hersteller bereits seit einem ganzen Jahr. Der Umsatz von Moto­rola hat sich 2021 mehr als verdop­pelt und ist im Jahres­ver­gleich um 131 Prozent gewachsen. Smartphone-Verkäufe in den USA - Dezember 2017 bis 2021

Grafik: Counterpoint Im Preis­seg­ment von 400 US-Dollar und darunter belegt Moto­rola sogar den zweiten Platz. Jene Geräte, die preis­lich unter 300 US-Dollar liegen, vornehm­lich das Moto G Stylus, Moto G Power und Moto G Pure, sollen den Verkaufs­erfolg in den USA voran­getrieben haben.

Als weiteren Faktor nennt Varun Mischra, Rese­arch Analyst bei Coun­ter­point Rese­arch, den Ausstieg von LG aus dem Smart­phone-Markt, denn Moto­rola füllte hier quasi die Lücke. Insbe­son­dere Netz­betreiber seien daran inter­essiert, Geräte eines Herstel­lers, zu dem die Kunden bereits Vertrauen haben, mit ins Programm zu nehmen.

Bei Netz­betrei­bern beliebt

„Moto­rola hat seinen Markt­anteil bei den großen Prepaid-Kanälen in den USA (Verizon Prepaid, Metro by T-Mobile, Cricket und Boost) auf 28 Prozent gestei­gert“, kommen­tierte Senior Analyst Varun Mishra (elek­tro­nisch über­setzt).

Im ersten Quartal 2022 gelang es Moto­rola, seine Dynamik beizu­behalten. Sein Ziel für 2022 und 2023 sei es, sich auch im höher­prei­sigen Segment zu etablieren. Hierzu könnten Geräte wie das Moto­rola Moto G60 mit seiner 108-Mega­pixel-Kamera beitragen.

