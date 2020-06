Motorola One Fusion+: Akku-Riese mit Pop-up-Kamera

Ende Mai tauchte das Moto­rola One Fusion+ im YouTube Device Report auf. Die Infor­ma­tionen waren aller­dings spär­lich, sodass darüber hinaus nur speku­liert werden konnte. Nun hat Moto­rola das neue Modell offi­ziell vorge­stellt und Einblick in die voll­stän­dige Ausstat­tung gegeben.

Spezi­fi­ka­tionen und Preis­vor­stel­lung deuten auf ein solides Gesamt­paket hin. Nach­fol­gend lesen Sie, was das Moto­rola One Fusion+, das ab sofort in der Farbe "Twilight Blue" (Blau) zu einem Preis von 299,99 Euro vorbe­stellbar ist und ab Anfang Juli ausge­lie­fert wird, unter der Haube hat.

Die Specs des Moto­rola One Fusion+

Das Motorola One Fusion+ mit 6,5-Zoll-Display, Selfie-Pop-up und Quadkamera

Bild: Motorola Das Moto­rola One Fusion+ versteht sich wie viele andere moderne Smart­phones mit seinem 6,5 Zoll (FHD+) großen Display als Phablet. Die Abmes­sungen betragen laut Daten­blatt 162,9 mm mal 76,9 mm mal 9,6 mm, das Gewicht liegt bei 210 Gramm. Das Smart­phone ist damit kein Leicht­ge­wicht, dafür kann das Mittel­klasse-Modell der Lenovo-Marke mit einem üppigen Akku mit einer Kapa­zität von 5000 mAh punkten. Von Vorteil ist, dass sich der große Strom­spei­cher per Schnell­la­de­system mit 15 Watt wieder aufladen lässt.

Das Display-Design hat eine Beson­der­heit, die es im vergan­genen Jahr nicht ganz zum Trend geschafft hat. Das Display ist weder von einer Wasser­tropfen-Notch, einer Bade­wannen-Notch noch von einem Punch-Hole unter­bro­chen. Die 16-Mega­pixel-Selfie­ka­mera (Blende: f/2.2) fährt als Pop-up-Modul aus dem Gehäuse. Das Moto­rola One Fusion+ ist aber nicht das einzige Smart­phone, das mit dieser Technik 2020 noch Blumen­töpfe gewinnen will. Vor rund einem Monat stellte der chine­si­sche Smart­phone-Hersteller Xiaomi das Poco­phone F2 Pro vor, das eben­falls mit einer heraus­fahr­baren Kamera frei von Display­un­ter­bre­chungen ist. Die ausfahrbare Pop-up-Kamera des Motorola One Fusion+

Bild: Motorola Um Leis­tung zu bringen, kann das Moto­rola One Fusion+ auf einen Snap­dragon 730 von Qual­comm und 6 GB Arbeits­spei­cher zurück­greifen. Der interne Spei­cher ist mit 128 GB ange­geben. Erwei­terbar ist dieser per microSD-Karte um bis zu 1 TB. In der Dual-SIM-Vari­ante können entweder zwei Nano-SIM-Karten parallel betrieben werden oder eine Nano-SIM-Karte und das zusätz­liche Spei­cher­me­dium in Form der microSD-Karte.

Neben WLAN-ac wird auch der Blue­tooth-Stan­dard "5.0" unter­stützt. Leider ist es nicht möglich, mit dem Moto­rola One Fusion+ mittels NFC kontaktlos zu bezahlen. Ein externes Headset lässt sich über einen 3,5-mm-Klin­ken­an­schluss verbinden und Freunde des Google Assi­stant bekommen für den Sprachas­sis­tenten eine eigene physi­sche Funk­ti­ons­taste.

Moto­rola One Fusion+ mit Quad­ka­mera

Blick auf die Quadkamera des Motorola One Fusion+

Bild: Motorola Die Kamera auf der Rück­seite, in deren Nähe sich der opti­sche Finger­ab­druck­sensor befindet, hat folgende Spezi­fi­ka­tionen: 64-Mega­pixel-Haupt­ka­mera (Blende: f/1.8), 8-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­ka­mera (Aufnah­me­ra­dius: 118 Grad, Blende: f/2.2), 5-Mega­pixel-Makro-Vision-Kamera (Blende: f/2.4) und 2-Mega­pixel-Tiefen­sensor (Blende: f/2.4).

Mit der Haupt­ka­mera können Video­auf­nahmen in UHD mit 30 Bildern pro Sekunde gemacht werden, in FHD ist die Aufnahme entweder mit 30- oder 60 Bildern pro Sekunde möglich. Neben der Hard­ware kommen auch zahl­reiche Soft­ware­un­ter­stüt­zungen zum Einsatz, die die Bild­qua­lität opti­mieren sollen. Dazu zählt unter anderem ein Night-Vision-Modus zur Bild­op­ti­mie­rung von Aufnahmen bei schlechten Licht­ver­hält­nissen.

