Ausgepackt: Das Motorola One im Unboxing

Das Motorola One ist seit kurzer Zeit erhältlich. Wir haben das Mittelklasse-Smartphone für rund 300 Euro ausgepackt und zeigen Ihnen, was im Lieferumfang enthalten ist.

Das Motorola One ist ein Mittel­klasse-Gerät, das für eine unverbindliche Preisempfehlung von 299 Euro in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich ist. Wir wollten wissen, was hinter dem Notch-Gerät mit ansprechendem Datenblatt und abgespeckter Android-Version steckt und haben es aus seiner Verpackung geholt.

