Smartphone-Schnäppchen bei Aldi: Moto X Play mit Nougat-Garantie

Moto X Play bei Aldi In der kommenden Woche findet sich in den Filialen von Aldi Nord wieder ein Smartphone. Diesmal im Angebot ist das Motorola Moto X Play, das ab Donnerstag, den 24. November, für 229 Euro verfügbar ist. Neben dem Smartphone erhalten Käufer das Startpaket von Aldi Talk, inklusive einem Startguthaben in Höhe von 10 Euro. Wir prüfen im Schnäppchen-Check, ob sich der Kauf des Moto X Play bei Aldi Nord lohnt oder ob es das Smartphone bei anderen Händlern günstiger gibt.

Update auf Android 7.0 Nougat garantiert

Motorola Moto X Play Datenblatt

Test

Neuvorstellung

Motorola hat das Moto X Play im August vergangenen Jahres vorgestellt. Auf dem Gerät läuft ab Werk Android 5.1.1 Lollipop in Reinform. Die Smartphones von Motorola sind für ihre zügigen Updates bekannt - Android Marshmallow steht zum Download zur Verfügung und auch das Update auf die neueste Version Android 7.0 Nougat wird garantiert ausgeliefert.

Das Moto X Play hat weder SIM- noch Netlock und lässt sich daher mit einer beliebigen SIM-Karte betreiben. Aldi legt zum Smartphone das Startpaket der hauseigenen Mobilfunk­marke Aldi Talk, das einen Wert von 12,99 Euro hat und bereits ein Startguthaben von 10 Euro beinhaltet.

Mit dem Aldi-Talk-Tarif telefonieren und simsen Nutzer auf Prepaid-Basis im Netz von E-Plus/o2. Die Nutzung des LTE-Netzes bis zu einer Maximal­geschwindig­keit von 21,6 MBit/s im Downstream ist möglich. Dafür sollten Nutzer allerdings ein Datenpaket auf den Basistarif buchen. Ein solches gibt es für einen Nutzungs­zeitraum von 30 Tagen ab 7,99 Euro im Monat. Neben der Datenflat sind dabei auch Frei-Einheiten für die Telefonie und den Versand von SMS enthalten. Alternativ bietet Aldi Talk eine Allnet-Flat für 19,99 Euro im Monat an.

Beim Basistarif von Aldi Talk werden Gesprächsminuten und SMS zu anderen Aldi-Talk-Kunden mit jeweils 3 Cent abgerechnet. Verbindungen in andere Netze kosten 11 Cent pro Minute und Kurz­nachricht.

Ausstattung des Moto X Play

Mit seiner 5,5-Zoll-Displaydiagonale gehört das Moto X Play zu den größeren Smartphones. Die Auflösung von 1920 mal 1080 Pixel (Full HD) geht für ein Gerät dieser Größe in Ordnung. Geschützt wird das Display durch das kratzfeste Gorilla Glass 3.

Das Smartphone unterstützt LTE Cat.4 und erlaubt somit Geschwindig­keiten von bis zu 150 MBit/s im Downstream. Um diese voll ausnutzen zu können müssen sich Nutzer allerdings für einen anderen Tarif als den von Aldi Talk entscheiden. Kleine Abstriche gibt es beim WLAN. Zwar funkt das Moto X Play sowohl im 2,4-GHz als auch im 5-GHz-Band, doch wird lediglich WLAN a/b/g/n unterstützt. Auf WLAN ac müssen Nutzer verzichten.

Angetrieben wird das Motorola-Smartphone vom Octa-Core-Prozessor Snapdragon 615. Vier Kerne haben eine Taktrate von 1 GHz und sind für den strom­sparenden Betrieb gedacht. Bei mehr Leistungs­bedarf werden die vier anderen, mit bis zu 1,7 GHz getakteten Kerne geschaltet. Für die Grafik sorgt eine Adreno 405, der Arbeits­speicher fällt mit 2 GB eher mittelmäßig aus. Insgesamt sorgt die Kombi für eine stabile Leistung im Alltag. Trotzt des "Play" im Namen ist das Moto X Play aber kein echtes Spiele-Smartphone - zu gering fällt die Performance in diesem Bereich aus, wie wir im Test feststellen mussten.

Das Moto X Play bietet insgesamt 16 GB Speicher, der sich mittels microSD-Karte erweitern lässt. Der Akku hat eine Kapazität von 3630 mAh, was im Standby-Modus für eine Laufzeit von bis zu zwei Tagen sorgt. Unter Last verliert der Akku aber schnell an Ladung. Bluetooth 4.0 ist ebenso an Bord wie NFC und GPS. Zudem gibt es eine Hauptkamera mit 21 Megapixel und eine Frontkamera mit einer Auflösung von bis zu 5 Megapixel.

Aldi Nord verkauft das Motorola-Smartphone für 229 Euro inklusive dem Aldi-Talk-Paket mit einem Wert von 12,99 Euro. Andere Online-Shops verlangen für das Moto X Play Preise ab etwa 270 Euro. Bei Aldi Nord können Kunden also durchaus ein Schnäppchen machen.