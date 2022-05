Moto G82 5G: Marktstart des 6,6-Zollers mit 120-Hz-Display

Nachdem wir Ihnen vor Kurzem bereits einige Daten des Moto­rola Moto G82 5G verraten konnten, die auf Zerti­fizie­rungs­seiten aufge­taucht waren, stehen seit der offi­ziellen Enthül­lung des Andro­iden endlich alle Spezi­fika­tionen fest. Datenblätter Motorola Moto G52

Samsung Galaxy S22

Die Vermu­tung, dass Moto­rola ein Mittel­klasse-Smart­phone heraus­bringt, das in puncto Ausstat­tung mit der Konkur­renz mithalten kann, bestä­tigt sich ebenso wie beim kürz­lich vorge­stellten Moto G52.

6,6-Zoll-FHD+-AMOLED-Display mit attrak­tiven Features

Das Haupt­augen­merk legt der Technik-Hersteller beim Moto G82 ganz offen­sicht­lich auf das nahezu rand­lose 6,6-Zoll-FHD+-AMOLED-Display, das mit einem DCI-P3-Farb­raum von 100 Prozent und einer Bild­wie­der­hol­fre­quenz von 120 Hz aufwartet.

Den Herstel­ler­angaben nach scheint die Frequenz fix zu sein und sich, anders als beim Samsung Galaxy S22, nicht flexibel an die Anfor­derungen anzu­passen. Der Screen bietet eine 10-Bit-Farb­tiefe und löst mit 2400 x 1800 Pixel (402 ppi) auf. In der Praxis ist er somit in der Lage, 64-mal mehr Farb­kom­bina­tionen als 8-Bit-Displays darzu­stellen. Marktstart des Motorola Moto G82

Bild: Motorola

Nur 6 anstelle der vermu­teten 8 GB RAM

Mit 6 GB bleibt der LPDDR4x-Arbeits­spei­cher unter den Erwar­tungen, die ursprüng­lich bei 8 GB lagen. Unter der schi­cken, wahl­weise grauen oder weißen Hülle des Moto G82 werkelt ein Qual­comm Snap­dragon 695 5G.

Der 128 GB große interne Spei­cher des Smart­phones lässt sich mit MicroSD-Karten auf bis zu 1 TB aufrüsten. Spei­cher­vari­anten wurden bis dato nicht ange­kün­digt.

Drei­fach-Kamera mit 50-MP-Sensor und OIS (opti­scher Bild­sta­bili­sator)

In einer leicht erha­benen ovalen Einheit auf der Rück­seite liegt die Haupt­kamera, die Moto­rola mit einem 50-Mega­pixel-Haupt­sensor mit f/1,8-Blende und OIS, einem kombi­nierten 8-Mega­pixel-Weit­winkel-/Tiefen­sensor mit Schnell­fokus und 118-Grad-Sicht­winkel sowie einem 2-Mega­pixel-Makro­sensor ausstattet.

Die 16-Mega­pixel-Selfiecam liegt in einem Punch-Hole auf der Front. Motorola Moto G82 in der Farbe White Lily

Bild: Motorola

Leicht­gewicht mit IP52-Zerti­fizie­rung

Ein IP52-Zerti­fikat beschei­nigt dem 160,89 x 7,99 x 74,46 mm messenden Gehäuse des G82 einen Schutz gegen das Eindringen von Tropf­wasser und Staub.

Ange­sichts seines großen Displays gehört das Handy mit 173 g zu den Leicht­gewichten seiner Klasse und das, obwohl der Hersteller einen üppigen 5000-mAh-Akku verbaut, den Sie mit 30 W aufladen können.

Dolby Atmos Sound und NFC

Den Finger­abdruck­sensor bringt Moto­rola in der Ein-/Aus-Taste an der rechten Gerä­teseite unter. Zwei Stereo-Laut­spre­cher mit Dolby-Atmos-Sound sollen ein opti­miertes Klang­erlebnis bei der Wieder­gabe von Videos oder Musik liefern. Zur weiteren Ausstat­tung gehören eine 3,5-mm-Audio­buchse, ein USB-Type-C-Steck­platz, Blue­tooth 5.1, NFC und GPS.

Werks­seitig läuft auf dem Mittel­klasse-Smart­phone das derzeit aktu­elle Android 12. Für 329,99 Euro können Sie das Moto G82 5G bereits über den Moto­rola-Store erwerben.

Die chine­sische Marke OnePlus wird in der kommenden Woche das Nord 2T 5G und das CE 2 Lite vorstellen. Mehr über die beiden Smart­phones erfahren Sie in einer weiteren News.