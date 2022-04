Motorola G82 5G: Zertifizierungsseite enthüllt neue Daten

Nachdem das Moto G82 5G bereits auf den Zerti­fizie­rungs­seiten FCC und SIRIM sowie in einigen Daten­banken aufge­taucht ist, wurde es jetzt auf der 3C-Seite gesichtet. Welche Ausstat­tung können wir von dem Mittel­klasse-Smart­phone erwarten?

Nach der Über­nahme durch Lenovo gab es in Sachen Smart­phones einige Jahre lang wenig Spek­taku­läres aus dem Hause Moto­rola zu berichten. Das Moto­rola-Label wich einem simplen „Moto“ oder „M“, was dem Unter­nehmen Einbußen in der Präsenz seiner Geräte bescherte.

Mit dem Wieder­auf­leben des Labels und frühen Veröf­fent­lichung von Fold­ables und 5G-fähigen Handys kam der Erfolg zurück und mit ihm die Pläne für zahl­reiche inter­essante Smart­phones aus dem Einsteiger-, Mittel­klasse- und High-End-Bereich.

33-W-Schnell-Ladung und 5G

Bild stellvertretend - Motorola Edge 30 Pro

Bild: Motorola

Das Moto G82 5G ist eines dieser erfolg­ver­spre­chenden Geräte, das einen zweiten Blick wert sein sollte. Das Smart­phone tauchte in der Vergan­gen­heit bereits in den Daten­banken von Geek­bench und Wi-Fi Alli­ance auf und wurde nun von MySmartPrice auf der 3C-Zerti­fizie­rungs­seite entdeckt.

Die Daten­bank beschei­nigt dem zukünf­tigen Moto­rola-Handy, das sich den bislang bekannten Spezi­fika­tionen nach vermut­lich im oberen Mittel­klas­sebe­reich ansie­deln wird, eine maxi­male Ausgangs­leis­tung von 33 W. Heißt im Klar­text, dass es wahr­schein­lich eine 33-W-Schnell­ladung (11 V, 3 A) unter­stützen könnte. Darüber hinaus sollte es mit den Lade­stan­dards 15 W (5 V, 3 A), 27 W (9 V, 3 A) und 30 W (12 V, 2,5 A) zurecht­kommen.

Snap­dragon-CPU und 8 GB RAM

Zudem bestä­tigt die Daten­bank die 5G-Fähig­keit des Gerätes. Zu den bisher bekannten Specs gehört außerdem die Ausstat­tung mit einem Snap­dragon-695-5G-Prozessor, der Unter­stüt­zung von 8 GB RAM erhält. Als Grafik­ein­heit kommt eine Adreno-619-GPU zum Einsatz. Ferner sollen ein Dual-SIM-Steck­platz und ein Dual­band-WLAN-Modul verbaut sein. Von der Schnell­lade­funk­tion profi­tiert voraus­sicht­lich ein 5000 mAh großer Akku.

Anfang dieses Jahres machte Moto­rola mit dem Ober­klasse-Smart­phone Edge 30 Pro von sich reden, das dem Samsung Galaxy S22 Ultra nicht nur durch seine hervor­ragende Hard­ware-Ausstat­tung, sondern auch durch den Einsatz eines Einga­bestiftes Konkur­renz macht. Jüngst tauchte im Netz ein Foto des vermeint­lichen Moto­rola Fron­tier auf, das Moto­rola durch den Einsatz einer 200-MP-Kamera von Samsung zum Verkaufs­schlager machen will.

Die Entwick­lung viel­ver­spre­chender Geräte kata­pul­tierte den Fabri­kanten bereits vor einem Jahr auf den dritten Platz der größten Smart­phone-Hersteller in den USA, auf dem er sich bis dato hält. Das Erfolgs­rezept hierzu können Sie in einem weiteren Artikel nach­lesen.