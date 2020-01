Motorola G8 (Power): Details zu den G7-Nachfolgern geleakt

Nach der Vorstel­lung des Moto­rola G8 Plus im vergan­genen Jahr stehen weitere Modelle der Reihe aus. Jetzt sind Infor­mationen zum Moto G8 (Power) durch­gesi­ckert.

Im Oktober vergan­genen Jahres hat Moto­rola unter anderem das Moto­rola Moto G8 Plus vorge­stellt. Auf der offi­ziellen Webseite des Lenovo-Kindes ist bislang auch nur besagtes Plus-Modell zu finden. Um entspre­chende Moto-G7-Nach­folger zu schaffen und daraus eine Serie zu machen, fehlen noch ein paar Modelle im Moto-Kader.

Jetzt sind Infor­mationen zum Moto­rola Moto G8 und G8 Power aufge­taucht, wie das Online-Portal xda-deve­lopers berichtet.

Moto­rola Moto G8 (Power): Details

Hat das Motorola Moto G8 Power auch so einen starken Akku wie das Moto G7 Power (im Bild)? Die Moto G7-Familie vereint Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Play und Moto G7 Power. Da Moto­rola 2019 mit einer Viel­zahl neuer Geräte wie dem Moto­rola One Macro, One Vision und dem Moto­rola One Zoom seine Marktaf­finität bewiesen hat, sind auch Nach­folger der gesamten Moto-G7-Familie nicht unwahr­schein­lich.

xda-deve­lopers hat nach eigenen Angaben aus einer vertrau­enswür­digen Quelle Infor­mationen mit detail­lierten Spezi­fika­tionen zu den Modellen Moto G8 und Moto G8 Power zuge­spielt bekommen. Das Design der beiden Geräte soll nahezu iden­tisch sein. Das Display-Design soll sich auf eine Loch-Kamera fokus­sieren. Bilder zu den Modellen gibt es noch keine. Es ist davon auszu­gehen, dass diese mittig plat­ziert ist, so wie es beispiels­weise auch beim Moto­rola One Zoom der Fall ist. Die Seiten­ränder sollen abge­rundet, die Tasten­anord­nung iden­tisch und der opti­sche Finger­abdruck­sensor rück­seitig in das Moto­rola-Logo einge­bettet sein.

Das Display des Moto G8 ist mit einer Diago­nale von 6,39 Zoll minimal größer als beim Power-Modell mit 6,36 Zoll. Beide Motos sollen Qual­comms Mittel­klasse-CPU Snap­dragon 665 verwenden. Was die Spei­cher­kombi­nationen angeht, sind beim Moto G8 mehrere Speku­lationen möglich. Denkbar sind markt­abhän­gige Arbeits­spei­cher-Ausfüh­rungen mit 2, 3 oder 4 GB, intern sind 32 bezie­hungs­weise 64 GB möglich. Dem Power-Modell wird hingegen nur eine Kombi­nation aus 4 GB Arbeits­spei­cher und 64 GB interner Spei­cher­kapa­zität unter­stellt.

Der NFC-Stan­dard für mobile Bezahl­vorgänge könnte beim Moto G8 fehlen, Dual-SIM ist für einige Regionen vorge­sehen. Sollten die Modelle in Deutsch­land auf den Markt kommen, ist eine Unter­stüt­zung von zwei SIM-Karten aller­dings wahr­schein­lich.

Kamera und Akku

Die Rück­kamera der beiden Android-10-Geräte ist bis auf ein Modul iden­tisch. So verfügen das Moto G8 und das Moto G8 Power über eine 16-Mega­pixel-Haupt­kamera (Blende: f/1.7), ein 2-Mega­pixel-Makroobb­jektiv (Blende: f/2.2) sowie ein 8-Mega­pixel-Weit­winkel­objektiv (Blende: f/2.2) mit einem Aufnah­mera­dius von 118 Grad. Zusätz­lich zu dem Triple-Setup des Moto G8 verfügt das Power-Modell über ein weiteres 8-Mega­pixel-Objektiv, vermut­lich Tele, mit einer f/2.4er-Blende. Damit steht Power-Nutzern eine Quad-Kamera zur Verfü­gung.

Die Selfie­kamera bietet in beiden Fällen eine f/2.0-Blen­denöff­nung, beim Moto G8 liefert die Kamera jedoch "nur" eine 8 Mega­pixel-Auflö­sung während es beim Moto G8 Power laut Bericht 25 Mega­pixel sind.

Ein weiterer (Haupt-)Unter­schied, der auch die Modell­bezeich­nung des "Power" ausmacht, ist die Akku­kapa­zität. Liegt diese beim Moto G8 bei 4000 mAh (Laden mit bis zu 10 Watt), liefert der Strom­spei­cher des Moto G8 Power 5000 mAh. Der Akku lässt sich dank schnellem Laden mit einer Leis­tung von bis zu 18 Watt auffüllen.

Der Akku des Vorgän­gers, Moto G7 Power, kann eben­falls mit diesen Spezi­fika­tionen aufwarten. Das Durch­halte­vermögen hat uns über­zeugt. In unserem Akku-Test­verfahren konnte das Moto G7 Power ein glän­zendes Ergebnis einfahren und führt seitdem unsere Liste der Smart­phones mit der besten Akku­lauf­zeit an.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)