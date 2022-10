Moto G72: Mittelklasse mit 108-MP-Kamera & 120-Hz-OLED

Mit dem Moto G72 hat Moto­rola ein inter­essantes Mittel­klasse-Smart­phone vorge­stellt, das hier­zulande ab Ende Oktober für 279,99 Euro über die Laden­theke gehen soll.

Das High­light des Andro­iden ist seine 108-Mega­pixel-Kamera, deren Sensor dank einer Kombi­nation von neun Pixeln zu einem großen Ultra­pixel 9-mal mehr Licht einfangen und somit auch bei Dämmer­licht für eine ausge­wogene Bild­qua­lität sorgen soll. Zur Haupt­kamera mit f/1.7-Blende gesellt sich ein 2-MP-Makro­sensor, ein LED-Blitz sowie eine Kombi­nation aus einem 8-MP-Ultra­weit­winkel- und Tiefen­sensor.

6,6-Zoll-pOLED-HDR10+-Display

Motorola Moto G72

Bild: Motorola In der Selfie­kamera kommt ein 16-MP-Sensor zum Einsatz, der sich in einem runden Ausschnitt im 6,6 Zoll großen pOLED-HDR10+-Display verbirgt. Der Screen löst mit 2.400 x 1.080 Pixel (402 ppi) auf und verfügt über eine Bild­fre­quenz von 120 Hz.

Den Finger­abdruck­sensor versteckt Moto­rola eben­falls unter dem Bild­schirm, der verhält­nis­mäßig schmale Ränder hat. An der unteren Kante ist ledig­lich ein kleines Kinn auszu­machen, was in dieser Preis­klasse jedoch zu verschmerzen ist.

2,2-GHZ-MediaTek-Helio-G99-Prozessor

Unter der wahl­weise blauen oder grauen Ober­fläche des Moto G72 werkelt ein im 6-nm-Verfahren herge­stellter MediaTek-Helio-G99-Prozessor mit acht Kernen und 2,2 GHz, der Unter­stüt­zung von einem 6 GB großen DDR4x-Arbeits­spei­cher erhält.

Der 128 GB fassende Flash-Spei­cher lässt sich durch eine MicroSD-Karte erwei­tern.

5.000-mAh-Akku mit 30-W-Schnell­lade­funk­tion

Mit seinem 5000-mAh-Akku dürfte das Smart­phone auch bei inten­siver Nutzung gut durch den Tag kommen. Die Kraft­zelle erlaubt das schnelle Aufladen mit bis zu 30 W.

Trotz seines großen Akkus ist das 160,5 x 74,4 x 7,9 mm messende Moto G72 mit 166 g erstaun­lich leicht. Musik­lieb­haber werden sich wahr­schein­lich über den 3,5-mm-Audio-Anschluss sowie über zwei Stereo-Laut­spre­cher mit Smart PA und Dolby-Atmos-Unter­stüt­zung freuen.

Weitere Ausstat­tung

Zur weiteren Ausstat­tung gehören NFC, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, eine Gesichts­erken­nung, Blue­tooth 5.0, GPS und ein Hybrid-Karten­slot, mit dem sich wahl­weise zwei Nano-SIMs oder eine Nano-SIM-Karte plus eine MicroSD-Karte betreiben lassen. Werks­seitig läuft auf dem Moto G72 Android 12.

