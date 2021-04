Motorola Moto G50: 5G-Einsteiger für unter 250 Euro

Mit dem Snap­dragon 480 hat Qual­comm einen Prozessor im Angebot, der den 5G-Mobil­funk­stan­dard auch in die untere Mittel­klasse bringt. Die Smart­phones können so vergleichs­weise günstig ange­boten werden.

Ein Beispiel-Modell, das auf die Leis­tung des Snap­dragon 480 setzt, ist das Moto G50, das Moto­rola ab sofort in seinem Online­shop zum Kauf frei­geschaltet hat. Das Moto G50 kostet 229,99 Euro und hat auch über die 5G-Unter­stüt­zung hinaus der Kate­gorie gemäß weitere anspre­chende Ausstat­tungs­merk­male.

Moto­rola Moto G50

Motorola Moto G50

Bild: Motorola Das Moto G50 verfügt über die Konfi­gura­tion 4 GB Arbeits­spei­cher und 64 GB interne Spei­cher­kapa­zität. Letz­tere kann per MicroSD um bis zu 1 TB erwei­tert werden. Der Karten­slot bietet entweder Platz für die paral­lele Nutzung zweier Nano-SIM-Karten oder einer Nano-SIM und einer Spei­cher­karte.

Der Akku des Android-11-Smart­phones ist 5000 mAh groß. Schnelles Laden wird grund­sätz­lich mit bis zu 15 Watt unter­stützt. Im Liefer­umfang ist ein Adapter enthalten, der nur bis zu 10 Watt unter­stützt. Wer das Feature ganz ausreizen will, muss einen entspre­chenden Adapter separat kaufen.

Der Akku wird über einen USB-C-Anschluss wieder aufge­laden. Weitere wich­tige unter­stützte Schnitt­stellen sind Blue­tooth 5.0 und WLAN-ac. Das ange­gebene Gewicht des Moto­rola Moto G50 liegt bei 192 Gramm. Damit dürfte das Smart­phone komfor­tabel in der Hand liegen.

Die Triple­kamera auf der Rück­seite hat einen 48-Mega­pixel-Sensor für höhere Auflö­sungen (Blende: f/1.7), eine 5-Mega­pixel-Makro-Vision-Kamera (Blende: f/2.4) und einen 2-Mega­pixel-Tiefen­sensor (Blende: f/2.4). Die Front­kamera bietet eine 13-Mega­pixel-Auflö­sung (Blende: f/2.2).

Video­auf­nahmen sind mit der Haupt­kamera sowie mit der Front­kamera in maximal FHD mit 60 Bildern pro Sekunde möglich, in HD mit bis zu 120.

Moto e7i Power und Moto e6i

Motorola Moto e7i Power bei Aldi

Bild: Motorola Das Moto e7i Power läuft mit Android 10 in der Go-Edition. Neben 2 GB Arbeits­spei­cher werden 32 GB interner Spei­cher geboten, der um bis zu 1 TB erwei­tert werden kann. Der Akku ist mit 5000 mAh für ein Einsteiger-Smart­phone groß ausge­fallen und kann mit 10 Watt wieder aufge­laden werden. Das 6,5-Zoll-Display löst in HD+ auf. Wie auch beim Moto G50 ist der Karten­slot als Hybrid ange­legt.

Die Dual-Haupt­kamera bietet 13-Mega­pixel-Auflö­sung (Blende: f/2.0) und eine 2-Mega­pixel-Makro­kamera (Blende: f/2.4). Die Front­kamera bietet 5-Mega­pixel-Auflö­sung (Blende: f/2.2).

Das Moto­rola Moto e7i Power ist auch bei den Händ­lern Aldi Nord und Aldi Süd erhält­lich. Zum Preis von 99,99 Euro gibt es dort ein Aldi-Talk-Startset mit zehn Euro Guthaben ohne Aufpreis dazu.

Zehn Euro weniger kostet das Moto­rola Moto e6i (89,99 Euro). Bei diesem Modell sind unter anderem Display (6,1 Zoll) und Akku (3000 mAh) kleiner ausge­fallen.

Vor einer Woche hatte Moto­rola erst das Einsteiger-Schnäpp­chen G20 vorge­stellt. Was es kostet und was drin steckt, lesen Sie in einer weiteren News.