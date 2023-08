Moto g14: Motorola präsentiert neues Einsteiger-Handy

Mit dem Moto g14 stellt Moto­rola sein erstes Smart­phone aus der g-Linie mit einer Rück­seite aus veganem Leder vor. Der Hersteller kündigt das g14 zwar als Mittel­klasse-Handy an, die tatsäch­lichen Spezi­fika­tionen und der Preis liegen jedoch eher im Einstiegs­seg­ment.

Zwei Vari­anten in je zwei Farb­tönen

Das Handy kommt in zwei Modellen und je zwei Farb­tönen auf den Markt. Wer Glas lieber mag als Kunst­leder, hat die Wahl zwischen den Farb­nuancen "Steel Gray" und "Sky Blue", wer eine weiche Rück­seite mit Kuschel­faktor mag, kann zwischen "Butter Cream" und "Pale Lilac" wählen.

Weich wirkt das Smart­phone aber maximal auf dem Back­cover, da sich sowohl der Rahmen als auch das Display eher glatt und kaum abge­rundet präsen­tieren.

Motorola Moto g14 kommt in vier Farben mit einer Rückseite aus veganem Leder oder Glas

Bild: Motorola Das 6,5 Zoll große LCD-Panel scheint der Hersteller leicht in den Rahmen versenkt zu haben, was sich beim Ablegen auf der Bild­schirm­seite als günstig erweisen dürfte. Mit 2400 × 1080 Pixel (405 ppi) geht die Auflö­sung für diese Größe in Ordnung, das Seiten­ver­hältnis des Bild­schirms beläuft sich auf 20:9.

Dual- statt Drei­fach-Kamera

In einem runden Displayaus­schnitt ist die 8-MP-Front­kamera auszu­machen, die über eine f/2.0-Blende verfügt und Videos mit 30 fps aufnimmt. Beim Haupt­kamera-Setup des Neulings verzichtet Moto­rola auf einen dritten Sensor, der beim Vorgänger Moto g13 noch vorhanden war. Die beiden Kame­raob­jek­tive sitzen nebst LED-Blitz in einem recht­eckigen Modul auf der Rück­seite und beher­bergen einen 50-MP-Sensor mit f/1.8-Blende und Quad-Pixel-Tech­nologie sowie den obli­gato­rischen Makro­sensor mit 2 MP, der bei vielen güns­tigen Smart­phones zum Einsatz kommt. Dieser verfügt über eine f/2.4-Blende. Die Haupt­kamera stemmt bei Video­auf­nahmen eben­falls maximal 30 Bilder pro Sekunde. Motorola Moto g14 - Front und Rückseite

Bild: Motorola

An der Perfor­mance gespart

Beim Prozessor greift Moto­rola zum UNISOC T616, der im 12-nm-Verfahren gefer­tigt ist und kein 5G unter­stützt, sodass Nutzer mit 4G (LTE) vorlieb­nehmen müssen. Mit seinen zwei ARM-Cortex-A75 Perfor­mance-Kernen mit 2,0 GHz und sechs Cortex-A55-Effi­zienz-Kernen mit 1,8 GHz dürfte der Chip zwar die übli­chen Alltags­auf­gaben stemmen, ein Leis­tungs­riese ist er aller­dings nicht.

Eher mau sieht es in puncto Schnel­lig­keit auch beim nur 4 GB großen LPDDR4X-Arbeits­spei­cher aus, der eher für die Einsteiger- als für die Mittel­klasse spricht. Der interne UFS-2.2-Spei­cher fasst 128 GB und lässt sich mittels MicroSD-Karte um 1 TB erwei­tern.

Weitere Ausstat­tung, Preis und Verfüg­bar­keit

Das 161,46 x 73,82 x 7,99 mm und 177 g schwere Device bietet einen 3,5-mm-Audio­anschluss, einen USB-Typ-C-2.0-Steck­platz, NFC, einen Dolby-Atmos-Sound und die nicht mehr ganz taufri­sche Blue­tooth-5.0-Version. Die Nutzung zweier SIM-Karten ist über einen Hybridslot möglich, der wahl­weise zwei Nano-SIM-Karten oder eine Nano-SIM plus eine MicroSD-Karte hält.

Der 5000-mAh-Akku des g14 lässt sich kabel­gebunden mit 15 W aufladen, außerdem bietet das Mobil­telefon einen seit­lich ange­sie­delten Finger­abdruck­sensor und eine Gesichts­erken­nung. Werks­seitig läuft das Moto g14 mit Android 13.

In seinem Online-Shop verkauft Moto­rola das Smart­phone zum Markt­start für 149,99 Euro.

