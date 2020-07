Handy aus dem Kanister: Unboxing Motorola Moto G 5G Plus

Das Moto­rola Moto G 5G Plus ist ein Mittel­klasse-Modell mit zeit­ge­mäßen Features zu einem vergleichs­weise güns­tigen Preis. Nun hat es uns in der Redak­tion in auffäl­ligem Gewand besucht. Wir haben es ausge­packt und in einem Hands-on ange­schaut.

Vor Kurzem hat Moto­rola das Moto G 5G Plus vorge­stellt. Das Mittel­klasse-Smart­phone unter­stützt den 5G-Mobil­funk­stan­dard, hat ein Display mit höherer Bild­wie­der­hol­rate und einen großen Akku. Damit stellt das neue Moto­rola-Handy hohe Ansprüche an sich selbst, bietet sich aber zu einem vergleichs­weise güns­tigen Preis an.

Wir hatten nun die Gele­gen­heit, uns das Moto­rola Moto G 5G Plus in einem Hands-on anzu­schauen. Da uns das Test­gerät in einer beson­ders krea­tiven Verpa­ckung in der Redak­tion besuchte, vereinen wir nach­fol­gend Unboxing und Hands-on in einer Bilder-Über­sicht. Entspre­chend gelangen Sie mit einem Klick auf das Bild zum jeweils nächsten.

Moto­rola Moto G 5G Plus im Benzin­ka­nister

Wir waren schon ziem­lich über­rascht, als uns der Inhalt des Pakets anschaute. Der Absender verwies unwei­ger­lich auf eine Sendung aus dem Hause Moto­rola. Zum Vorschein kam jedoch ein dunkel­grüner Benzin­ka­nister. Logo und Marken­name machten aber deut­lich, dass hier nichts verse­hent­lich falsch verpackt wurde.

Die Verbin­dung zwischen Kanister und Smart­phone entsteht durch die Koope­ra­tion der Tech-Marke mit dem Motorrad-Hersteller Ducati. So ist in diesem Jahr ein Ducati-Motorrad mit Moto­rola-Logo vorge­stellt worden. Das Fassungs­ver­mögen des Kanis­ters beträgt 5 Liter, was auf die 5G-Kompa­ti­bi­lität des Smart­phones anspielt.