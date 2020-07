Motorola Moto G 5G Plus: Kanister-Handy im Video

Moto­rola hat mit dem Moto G 5G Plus ein inter­es­santes Mittel­klasse-Smart­phone vorge­stellt. Nachdem wir bereits erste Bilder gezeigt haben, zeigen wir das Smart­phone nun in einem ersten Video.

Das Moto­rola Moto G 5G Plus wird voraus­sicht­lich kommenden Monat in zwei Versionen zum Preis von ab rund 350 Euro erhält­lich sein. Schaut man sich die Ausstat­tung an, ist das Smart­phone vergleichs­weise günstig. Gestern kam ein Test­gerät zum neuen 5G-Modell von Moto­rola in unserer Redak­tion an. Das Verpa­ckungs­de­sign über­raschte, versteckte sich das Smart­phone doch in einem Benzin­ka­nister - eine Anspie­lung auf die Koope­ra­tion zwischen Moto­rola und der Motorrad-Schmiede Ducati.

Wir schauten uns das Gesamt­paket gleich in einem Unboxing und Hands-on an. Mitt­ler­weile ist das Moto­rola Moto G 5G Plus in unserem Test­labor ange­kommen und hat uns erste Werte präsen­tiert. Wie das Smart­phone letzt­lich abschneidet, werden wir zeitnah in einem ausführ­li­chen Test behan­deln. Nach­fol­gend können Sie sich das Moto­rola Moto G 5G Plus-Test­gerät mit seiner inno­va­tiven Verpa­ckung im Video ansehen.

Moto­rola Moto G 5G Plus: Kanister-Handy im Video

Anzeige:

Neben dem neuen Moto­rola finden Sie auf unserem YouTube-Kanal weitere Smart­phone-Test-Videos.