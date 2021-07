Motorola Moto G 5G Plus: Lohnt sich das Aldi-Talk-Angebot?

Smart­phones mit 5G-Support gibt es mitt­ler­weile in allen Klassen. Das Moto­rola Moto G 5G Plus zählt zur Mittel­klasse. Wir checken das Angebot von Aldi Talk, ob es sich lohnt.

Auf der Start-Seite von Aldi Talk taucht derzeit ganz unten in der Kate­gorie "Top-Smart­phones zum Top-Preis" das Moto­rola Moto G 5G Plus auf. Wer ein Smart­phone mit 5G-Unter­stüt­zung sucht, aber nicht so tief in die Tasche greifen will, könnte sich das Angebot näher anschauen und mögli­cher­weise zuschlagen.

Da wir uns häufiger mit dem Vergleich von Smart­phone-Preisen beschäf­tigen, hatten wir unsere Zweifel, ob es sich bei dem Ange­bots­preis tatsäch­lich um einen "Top-Preis" handelt.

Wir haben das Aldi-Talk-Angebot mit den Preisen anderer Händler vergli­chen und sagen Ihnen, ob es sich lohnt oder nicht. Wie immer in unseren Preis­checks haben wir die Ange­bote von Market­place-Händ­lern nicht berück­sich­tigt. Weiterhin ist zu bedenken, dass sich Markt­preise von Smart­phones sehr schnell ändern können.

Moto­rola Moto G 5G Plus

Motorola Moto G 5G Plus

Bild: teltarif.de Wir reden nicht lange um den heißen Brei herum: Von dem Kauf des Moto­rola Moto G 5G Plus bei Aldi Talk sollten Sie absehen. Das Mittel­klasse-Modell von Moto­rola kostet beim Mobil­funk­anbieter 399 Euro. Dabei handelt es sich aller­dings um die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers für das Modell mit 128 GB - die Vari­ante, die auch Aldi Talk anbietet.

Und da das Modell bereits seit Juli vergan­genen Jahres verfügbar ist, kann man sich gut vorstellen, dass der Preis für das Moto­rola Moto G 5G Plus bereits gesunken ist.

Beim Blick auf Ange­bote von anderen Händ­lern bestä­tigt sich diese Vermu­tung. Bei anderen Händ­lern zahlen Sie mit rund 287 Euro inklu­sive Versand­kosten deut­lich weniger, weshalb sich das Aldi-Talk-Angebot nicht lohnt.

Vom Moto­rola Moto G 5G Plus wird noch eine weitere Version mit 64 GB ange­boten. Wem das reicht, der kann die Vari­ante bei anderen Händ­lern für rund 227 Euro inklu­sive Versand­kosten ergat­tern.

Details zum Moto­rola Moto G 5G Plus lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht von teltarif.de.