Unter 150 Euro: Moto e32 und e32s starten in Deutschland

Moto­rola Mobi­lity startet mit zwei neuen Einsteiger-Smart­phones hier­zulande in den Juni. Moto e32 und Moto e32s locken mit schnellem Display und drei Kameras Spar­füchse.

Mit dem Moto e32 und dem Moto e32s kommen neue Einsteiger-Smart­phones nach Deutsch­land. Der Hersteller verfolgt dabei unter­schied­liche Veröf­fent­lichungs-Stra­tegien. Während das Moto e32 bei vielen Händ­lern startet, feiert das Moto e32s sein Debüt bei Aldi. Die Smart­phones sind unter anderem mit einem 6,5 Zoll messenden 90-Hz-Display, einem 5000-mAh-Akku und einer Triple-Kamera ausge­stattet.

Zudem ist ein gering­fügiger Schutz gegen Staub und Wasser nach IP52 gegeben. Die Handys unter­scheiden sich haupt­säch­lich beim Chip­satz. Die UVP liegt bei 149,99 Euro (Moto e32) respek­tive 129,99 Euro (Moto e32s).

Neue Budget-Handys der Marke Moto­rola

Das Moto e32 in voller Pracht

Bild: Motorola Mobility Vergan­genen Monat enthüllte Moto­rola Mobi­lity das Smart­phone-Duo Moto e32 und Moto e32s, jetzt schaffen es die Produkte zu uns. Die Hard­ware ist zum Groß­teil iden­tisch, beim Design gibt es keinerlei Unter­schiede. Das Moto e32 kommt mit einem 6,5 Zoll großen HD+-Bild­schirm daher und wird vom Chip­satz Unisoc T606 ange­trieben. Dabei handelt es sich um gemäch­lich arbei­tendes 12-nm-SoC mit einer CPU auf Basis der Archi­tek­turen Cortex-A75 und Cortex-A55. Hobby-Foto­grafen finden hinten drei Module, nämlich Weit­winkel (16 MP, Blende f/2.2, PDAF), Makro- und Tiefen-Sensor (jeweils 2 MP, Blende f/2.4) vor.

Selfies werden mit 8 MP und Blende f/2.0 geschossen. An Konnek­tivität bietet das Moto e32 LTE, Single-Band-WLAN (2,4 GHz), Blue­tooth 5.0, GPS, USB C, eine 3,5-mm-Buchse und einen seit­lichen Finger­abdruck­sensor. NFC fehlt leider. Als Betriebs­system findet Android 11 Verwen­dung. Der Spei­cher misst 64 GB Flash (erwei­terbar) und 4 GB RAM. Die Lade­geschwin­dig­keit des 5000-mAh-Akkus beträgt 18W. Auf Basis von IP52 ist das Handy gegen Staub in geringer Menge und Tropf­wasser geschützt. Das Moto e32s hat ein schwä­cheres SoC (Helio G37) und lang­sameres Aufladen (15W), dafür aber Dual-Band-WLAN und Android 12.

Preis und Verfüg­bar­keit von Moto e32 und Moto e32s

Das Moto e32s

Bild: Motorola Mobility Das Moto­rola Moto e32 ist ab heute bei diversen Händ­lern in den Farben Grau und Silber erhält­lich. Es besitzt eine UVP von 149,99 Euro. Gomibo unter­bietet die Preis­emp­feh­lung gering­fügig. Dort gibt es das Moto e32 versand­kos­ten­frei für 147 Euro.

Für das Moto e32s gibt es eine UVP in Höhe von 129,99 Euro. Vom 2. bis 19. Juni wird das Mobil­gerät bei Aldi Nord und Aldi Talk ange­boten. Aldi Süd ist am 30. Juni an der Reihe. Als Farben stehen eben­falls Grau und Silber zur Auswahl.

Im High-End-Sektor bringt Moto­rola Mobi­lity bald das Fron­tier mit 200-Mega­pixel-Kamera auf den Markt.